Sonderausstellung: 007-Autos in Wolfsburg — 16.10.2017 Filmstars auf Rädern in Wolfsburg Das AutoMuseum Volkswagen in Wolfsburg zeigt die elf spektakulärsten Autos von James Bond sowie Requisiten und weitere Sehenswürdigkeiten!

Darf natürlich nicht fehlen: der tauchende Lotus Esprit aus "Der Spion, der mich liebte".

"WOB 007" James-Bond-Autos in Wolfsburg zur Galerie

Das AutoMuseum in Wolfsburg lockt mit einer Ausstellung der besonderen Art für 007-Fans! Unter dem Titel " WOB 007 " können Bond-Verehrer bis zum 4. März 2018 insgesamt elf originale Filmautos sowie allerhand Requisiten begutachten. Zu sehen sind unter anderem der Aston Martin DB5 , der in keiner guten Bond-Ausstellung fehlen darf, der legendäre tauchende Lotus Esprit und Bonds erster fahrbarer Untersatz: ein Sunbeam Alpine S II, in dem Sean Connery 1962 in Jamaika chauffiert wurde. Darüber hinaus stehen und hängen im AutoMuseum allerhand Filmposter, Kostüme und mehrere Hundert Modelle der Filmfahrzeuge.