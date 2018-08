G rzegorz Sikora leitet das Ingenieur-Team, das den guten Sound ins Auto bringt. Als Senior Manager, Head of Acoustic Systems Engineering Europe, Car Audio bei Harman hat er Zugriff auf Harman Kardon, JBL, Bowers & Wilkins und Bang & Olufsen. Ob rzegorz Sikora leitet das Ingenieur-Team, das den guten Sound ins Auto bringt. Als Senior Manager, Head of Acoustic Systems Engineering Europe, Car Audio bei Harman hat er Zugriff auf Harman Kardon, JBL, Bowers & Wilkins und Bang & Olufsen. Ob Kia Ceed, Ford Focus oder Audi A8, Sikoras Team entwirft für zahlreiche Modelle der Autohersteller das jeweils passende Soundsystem. Im Interview mit AUTO BILD erzählt er, worauf es beim guten Ton ankommt.

AB: Was sind die geringsten Anforderungen für guten Klang im Fahrzeug?

GS: Man benötigt mindestens drei bis vier Lautsprechermodelle, um den gesamten Frequenzbereich mit einem guten Schalldruckpegel im Fahrzeuginnenraum abzudecken. Für höchste akustische Effizienz benötigt man einen Subwoofer, der am besten im Kofferraum platziert ist. Zudem braucht man zwei Woofer in den Türen, im Fußbereich oder einer Stelle, die eine sehr stabile Montage des Lautsprechers ermöglicht. Einige OEMs kombinieren Subwoofer und Woofer in einem Lautsprechermodell – bei sorgfältiger mechanischer Integration sind sehr gute Klangergebnisse möglich. Für Klangtransparenz und gute Inszenierung sollten weit oben in den Türen Midrange-Lautsprecher stecken. Und in der A-Säule oder dem IP Panel benötigt man Tweeter.

Zusätzlich benötigt man einen gut konzipierten Verstärker, der in der Lage ist, alle Lautsprecher und die digitale Signalverarbeitungseinheit mit ausreichender Leistung zu versorgen, um das System auf eine bestimmte Fahrzeugkabine abzustimmen. Mit dieser Lautsprecherkombination ist es möglich, einen sehr guten Klang zu erzielen – allerdings nur für eine Person im Auto. Zusätzliche Lautsprecher werden benötigt, um ein gutes Klangerlebnis für Beifahrer und andere Passagiere sowie aufwändige 3D-Klangerlebnisse und andere Soundfunktionen zu schaffen. Der aktuelle Audi A8 zum Beispiel hat 23 Lautsprecher - und jeder dieser Lautsprecher spielt eine besondere Rolle.





GS: Sie gehen in die Klangeinstellungen des Fahrzeugs und ändern sie radikal. Drehen beispielsweise den Bass auf Maximal oder bearbeiten den grafischen Equalizer. Damit macht man alles kaputt. Wir verbringen viele Monate, um die idealen Klang-Einstellungen für die Autos zu finden. Dennoch sollte man die Einstellungen nicht komplett abschaffen. Es ist halt wichtig, behutsam damit umzugehen. Beispielsweise habe ich bei meiner Bang & Olufsen-Anlage den Bass manuell leicht erhöht, weil es mir persönlich besser gefällt. Jeder soll die Möglichkeit haben, den Klang auf seine Bedürfnisse anzupassen, man sollte aber keine extremen Einstellungen wählen. Im Bentley Continental GT gibt es eine clevere Einstellung, den Klang wärmer, relaxter oder energetischer zu machen, ohne das ganze Klangbild zu zerstören.



AB: Welchen Trend wird es künftig bei Soundsystemen geben?



