Sportwagen-Neuheiten 2016, 2017, 2018, 2019, und 2020 — 06.01.2017 Die Zukunft wird sportlich Bentley Continental Supersports, Aston Martin Vanquish S, Lamborghini Espada, BMW M2 CS – diese PS-starken Sportwagen geben in den nächsten Jahren Vollgas. Alle Neuheiten!

Autor: Michael Gebhardt

Trotz CO2-Diskussionen und Verbrauchseinsparungen beglücken uns die Hersteller auch in den kommenden Jahren mit leisstungsstarken Sportwagen . Die Prestige-Objekte dürfen im Portfolio nicht fehlen. Und so stößt Bugatti mit dem 1500 PS starken Chiron in neue Regionen vor, während Koenigsegg mit dem noch stärkeren Regera dagegenhalten will. Aber auch abseits der Hypersportwagen kommen spannende Sportwagen auf den Markt. BMW arbeitet am Z5 , Audi am R6 und Renault belebt noch 2017 die Kultmarke Alpine neu. Mercedes schärft den AMG GT gleich doppelt nach und legt den SL neu auf, Porsche aktualisiert die Ikone 911, Aston Martin bringt einen noch stärkeren Vanquish , und auch die Italiener präsentieren neue Modelle.