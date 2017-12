Sportwagen-Spezial: Weihnachtsbäume 2017 — 20.12.2017 Die teuersten Tannenbaum-Transporter Den Christbaum mit einem Ferrari, Lamborghini oder McLaren transportieren? Kein Problem: Pünktlich zu Weihnachten zeigt AUTO BILD die sportlichsten Lametta-Laster!

Autor: Jan Götze

Fotos: https://www.instagram.com/andy74b/, https://www.instagram.com/capassot/

eihnachten, Tannenbäume und Autos, das gehört einfach zusammen – denn irgendwie muss das nadelnde Gestrüpp ja vom Wald ins Wohnzimmer gewuchtet werden. Klar, mit einem Kombi oder Transporter geht das ganz gut. Aber warum so spießig, wenn in der Garage ein Sportwagen wartet? Schon Weihnachten 2015 und 2016 kursierten im Internet Fotos vonund Co mit Weihnachtsbäumen auf dem Dach. Und auch 2017 posten wieder vieleundihre Art des Tannenbaum-Transports in den sozialen Medien. Das klingt verrückter als es eigentlich ist: Eine Decke plus Steinschlagschutzfolie schützt den Lack , und so ein Spoiler eignet sich schließlich perfekt als Tannenbaum-Stütze.