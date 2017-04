Spritverbrauch: Die sparsamsten Autos — 13.04.2017 Die größten Spritsparer Welche Autos kommen unter realistischen Bedingungen mit dem wenigsten Kraftstoff klar? AUTO BILD zeigt die sparsamsten Kandidaten aus acht Fahrzeugklassen!

Kein Rollenprüfstand: AUTO BILD ermittelt den Verbrauch eines Autos auf der Straße.

Nicht nur die Kleinen können sparen



Autoren: Patrick Seitz, Lars Hänsch-Petersen , Matthias Techau

Kraftstoffverbräuche von weniger als vier Litern sind ohne weiteres möglich, wenn man nach den Angaben der Autohersteller geht. Doch das ist mit Vorsicht zu genießen! Denn im Prospekt wird der nach der ECE-Norm (Economic Comission for Europe) ermittelte Verbrauch abgedruckt. Und der entsteht in standardisierten Messverfahren unter Laborbedingungen – er entspricht also nicht den Voraussetzungen im tatsächlichen Verkehr . AUTO BILD dagegen testet nicht auf dem Rollenprüfstand, sondern auf der Straße, auf einem genau definierten Rundkurs Welche Modelle unter diesen Testbedingungen die größten Spritsparer sind, zeigt ein Blick in die AUTO BILD-Testdatenbank. Drei-Liter-Autos sind zwar keine dabei, aber viele Wagen, die unter oder zumindest knapp bei fünf Litern blieben.