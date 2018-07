in Zehner pro Kilo – für diesen Kurs gibt es locker Schweinefilet oder Spargel Klasse 1. Nur Zugkraft, also Anhängelast, kostet gern mal deutlich mehr. Vor allem, wenn wir nicht vom 800-Kilo-Anhänger reden, sondern uns im Schwerlastbereich ab drei Tonnen aufwärts bewegen. Lobenswerte Ausnahme: der SsangYong Rexton . Der schleppt 3,5 Tonnen ab 39.990 Euro. Macht 11,43 Euro pro Kilo.

Sanftes Wesen: Gelassenheit ist Trumpf im Rexton, er bietet reichlich Platz und Nehmerqualitäten.

Fahrzeugdaten SsangYong Modell Rexton 2.2 e-XDI 220 4WD Sapphire Motor Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 2157 cm³ kW (PS) bei 1/min 133 (181)/4000 Nm bei 1/min 420/1600 Vmax 185 km/h Getriebe Siebenstufen-Automatikgetriebe Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 255/50 R 20 W Reifentyp Michelin Latitude Tour HP Radgröße 9,5 x 20" Abgas CO2 204 g/km Verbrauch* 9,8/6,6/7,8 l Testverbrauch Sportverbrauch** 11,2 l/100 km Testrunde*** 9,1 l/100 km Sparverbrauch**** 7,6 l/100 km Tankinhalt 70 l/Diesel SCR-Kat/AdBlue-Tank –/– Kältemittel R1234yf Vorbeifahrgeräusch 70 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 3000/750 kg Kofferraumvolumen 784–1997 l Länge/Breite/Höhe 4850/1960/1825 mm Testwagenpreis 49.790 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte SsangYong Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 0–100 km/h 11,1 s 0–130 km/h 19,4 s Zwischenspurt 60–100 km/h 6,8 s 80–120 km/h 8,8 s Leergewicht/Zuladung 2174/686 kg Gewichtsverteilung v./h. 56/44 % Wendekreis links/rechts 11,8/11,7 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 37,7 m aus 100 km/h warm 37,7 m Innengeräusch bei 50 km/h 56 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 9,1 l D – 241 g/km Reichweite 770 km

Auch sonst vermittelt der kernige Koreaner wenig Sportlichkeit. Die Sitze bieten ausreichenden Komfort, aber nur begrenzt Halt. Die Lenkung liefert nur näherungsweise so etwas wie Rückmeldung. Der Antrieb versucht's lieber mit Gemütlichkeit, als den Dynamiker zu geben. Womit wir beim Thema wären: Wer seinen Rexton artgerecht nutzt, also nicht mit Bleifuß über die Autobahn treibt oder mit wimmernden Reifen durch Kurven quält, der erlebt ihn als entspannten Typen mit Nehmerqualitäten. Das beginnt schon beim Platzangebot des 4,85-Meter-Riesen, der bis zu sieben Personen beherbergt (dritte Sitzreihe 800 Euro) oder hinter der zweiten Reihe 784 Liter Gepäck verschwinden lässt. Hilfreich sind dabei auch die 686 Kilo Zuladung. Der 2,2-Liter-Diesel und die schmusige Siebenstufenautomatik (2500 Euro) aus dem Hause Mercedes sorgen für brauchbare Fahrleistungen und kernigen Diesel-Sound, Temperamentsausbrüche bleiben dem Duo aber fremd. Was leider auch für echten Sparwillen (9,1 l) und SCR-Kat gilt. So schafft unser Testwagen (EZ 10/2017) nur Euro 6b – SsangYong will im vierten Quartal aber 6d-TEMP erreichen.