Stahlgruber Werkstattkultur-Kalender 2018 — 09.10.2017 So heiß sind die Stahlgruber-Kundinnen Der Werkstattkultur-Kalender 2018 von Stahlgruber zeigt sexy Kundinnen in erotischen Posen. Die Bilder entstanden unter der Sonne Kretas!

Diese atemberaubende Brünette versüßt den Kalender-Besitzern den Februar 2018.

Zum ersten Mal im Querformat! Und nach einigen Schwarz-Weiß-Ausgaben wieder in Farbe. So geht die 13. Ausgabe des erotischen "Werkstattkultur-Kalenders" der Stahlgruber-Gruppe an den Start. 13 junge Damen haben es in den Kalender geschafft, laut Stahlgruber jede eine Kundin des Unternehmens. Sie wurden in heißen Posen unter der Sonne Kretas abgelichtet. Auch 2018 wartet der Kalender wieder mit einem besonderen Extra auf: Wer die Blätter mittels der Werkstattkultur-App scannt, erhält via Augmented Reality einen Einblick ins Geschehen am Set des Fotoshootings. Die Werkstattkultur-App gibt es im Apple Appstore und für Android-Nutzer auf werkstattkultur.com . Auch die 2018er Ausgabe des Kalenders ist limitiert, Premiumkunden der Firma erhalten den Kalender zur Weihnachtszeit. Die Bewerbungsphase für den Kalender 2019 hat bereits begonnen. Alle interessierten Kundinnen der Stahlgruber-Gruppe können sich bis Ende Januar 2018 bewerben.