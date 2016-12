Stars and Cars: die Autos der Promis - UPDATE — 19.12.2016 Die Autos der Promis Was fährt Sänger Jay Kay von Jamiroquai privat? Und welche Autos haben Lady Gaga, Justin Bieber oder Kendall Jenner in der Garage stehen? Die Autos der Promis.

Jay Kays italienisch-grüner LaFerrari

Auf dem Hof des Luxus-Händlers Macari in London fährt Jay Kays LaFerrari rein elektrisch.

Corvette ist Kendall Jenners Baby



Nico Rosberg mag's eher klassisch



Ein LaFerrari Aperta vor Gordon Ramsays Haustür



Stolz wie Bolle: Starkoch Gordon Ramsay und sein neuer Ferrari LaFerrari Aperta.

@hrowenferrari the coolest spider in the country Ein von Gordon Ramsay (@gordongram) gepostetes Video am 20. Nov 2016 um 6:40 Uhr

Der Vize und seine 1967 Corvette aus erster Hand



Seltene Ausfahrt: Jay Leno und US-Vizepräsident Joe Biden cruisten in der Corvette über abgesperrtes Gelände.

⚡️ “Joe Biden got to take his '67 Corvette out for the third time as VP” ⚡️#JayLenosGarage https://t.co/u0lZfobckP — Jay Leno's Garage (@LenosGarage) 21. Oktober 2016

Axl Roses mattschwarzer Porsche 918 Spyder



Platinum Motorsport folierte für Axl Rose einen Porsche 918 Spyder. Foto: Oleg Kud

b Hollywoodgrößen, Sporthelden, Soap-Sternchen oder Plattenmillionäre: Cars gehören zu Stars wiecampi zum Schampus. Schon der tragisch verstorbene James Dean war ein glühender Autoliebhaber, auch Paul Newman und Steve McQueen erwarben einen Ruf als Autofans. Heute sind es Stars wie Jason Statham, Justin Bieber, Floyd Mayweather oder Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, die sich mit edlem Blech und ausgefallener Ausstattung schmücken.Jay Kay, Frontmann der Popgruppe Jamiroquai ist ein bekannter Bleifuß und leidenschaftlicher Auto-Sammler. Seit neuestem gehört ihm ein Ferrari LaFerrari in Grün. Doch es handelt sich nicht um irgendeinen Grünton, sondern um den exakten Farbton der italienischen Flagge, denn laut Kay braucht ein Auto mit viel Persönlichkeit eine besondere Farbe. Im folgenden Video ist zudem zu sehen, dass sich Kays heißer Supersportler auch rein elektrisch bewegen lässt! Im Clip rangiert der Hybrid-Renner auf dem Hof eines Londoner Luxus-Autohändlers lautlos. Offiziell kann der LaFerrari das nicht. Es wird aber spekuliert, dass Ferrari besonderen Kunden diese Möglichkeit auf Wunsch freischaltet, damit deren Eigner ihren LaFerrari umparken zu können, ohne dass der Zwölfzylinder die Nachbarschaft aus den Federn brüllt.Reality-Soapstar und Model Kendall Jenner nennt ihre 56er Corvette ihr "Baby". Die Halbschwester von Kim Kardashian lässt niemand anderen als sich selbst ans Steuer – nicht mal "Papa" Caitlyn Jenner. Besorgt hat das toprestaurierte Schmuckstück Caitlyns Kumpel Jay Leno, nachdem Kendall sich vor Jahren bei einem Besuch in der Sammlung der Talkmaster-Legende in ein vergleichbares Auto verliebt hatte.Vor Kurzem hat Kendall Jenner ihren stattlichen Fuhrpark um ein Auto ganz anderen Kalibers erweitert, nämlich um einen schwarzen Ferrari 488 Spider. Praktisch, dass Kylie, die "kleine Schwester" der 20-Jährigen, offenbar den gleichen Autogeschmack hat – denn auch die 19-Jährige leistete sich ein Exemplar des italienischen Edel-Sportlers, allerdings in Silber.Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist auch privat "seiner" Marke Mercedes treu. Gut, er bekommt die Autos sicher für umme, aber dennoch ist die Sternenflotte beachtlich. In Rosbergs Garage stehen, so heißt es, unter anderem ein GLK, ein C63 AMG, ein SLS AMG Roadster, eine G-Klasse und als Familienkutsche samt Kindersitz ein ML. Sein absolutes Lieblingsauto, das hat der Rennfahrer diverse Male getwittert, ist ein Oldie: eine babyblaue 280 SL Pagode von 1970. Da legt er zum Putzen sogar selber Hand an.Mit der Pagode cruist Nico Rosberg auch gerne durch seinen Wohnort Monaco. Mitfahrt gefällig? Hier kommt ein 360-Grad-Video, gedreht von Nico Rosberg selbst.Und da sag noch mal einer, Koch wäre ein schlechtbezahlter Knochenjob. Gordon Ramsay, britischer Sterne- und Fernseh-Star-Koch ("Gordon Ramsay: Chef ohne Gnade", "In Teufels Küche") verdient ganz offensichtlich hervorragend und hat (vielleicht durch seinen Gastauftritt bei " Top Gear "?) auch beste Connections: In einem Instagram-Video zeigt er seinen Ferrari LaFerrari Aperta! Die 963 PS starke Spider-Version des LaFerrari, die schon vor der Premiere auf dem Pariser Salon Anfang Oktober 2016 ausverkauft war, kostet mindestens 2,4 Millionen Euro.Deutlich bodenständiger mag es der amerikanische (Noch)-Vizepräsident Joe Biden. Wenige Wochen vor der US-Wahl am 8. November lud er Jay Leno zu einer Fahrt in einem ganz besonderen Auto ein: einer wunderschönen Corvette Stingray aus dem Jahr 1967. Und zwar aus erster Hand! Wie Biden verriet, wurde sie am 19. August 1967 auf ihn zugelassen. Es war ein Hochzeitsgeschenk seines Vaters, der einen großen Autohandel betrieb. Viel bewegt wurde sie nicht: Aus Sicherheitsgründen saß der zweitwichtigste Mann der USA in seinen sieben Jahren Amtszeit erst dreimal selbst hinter dem Steuer. Zu sehen ist die flotte Fahrt in einem Trailer für die neue Staffel von "Jay Leno's Garage", die am 9. November 2016 startete. Am Ende gibt es übrigens noch ein kleines Rennen mit einer neuen Corvette, an deren Steuer auch ein prominenter Politiker sitzt: Ex-Außenminister Colin Powell von den rivalisierenden Republikanern.Nicht immer ist so ein gepimptes Star-Car geschmackvoll, man denke nur an Justin Biebers Audi R8 im Leoparden-Look. Guns N' Roses-Sänger und AC/DC-Aushilfs-Frontmann Axl Rose dagegen hat mit seinem jüngsten Fahrzeug durchaus Stil bewiesen: Er ließ von Custom-Spezialist Platinum Motorsport einen Porsche 918 Spyder mattschwarz folieren – was wirklich heiß aussieht, wie die Bilder des Fotografen Oleg Kud beweisen. Die Designidee für den "Porsche 918 Pantone Satin Black" hatte Platinum Motorsport-Chef Jack Keshishyan Auch Lady Gaga und Jason Statham zeigen gern ihre Autos. Vom Ferrari F12 Berlinetta über den Bugatti Veyron bis zum 65er Lincoln Continental: Es ist alles dabei, was Spaß macht und für Follower sorgt.