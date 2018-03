Startech Aston Martin DB11 (2018): Test, Preis, Tuning — 16.03.2018 Startech-DB11: 610 PS und edles Leder! Startech pusht den Aston Martin DB11 mit AMG-V8 dank Brabus-Leistungssteigerung auf 610 PS. Highlight ist aber der neue Innenraum. Sitzprobe!

Leistungssteigerung von Brabus



Dezenter Hinweis auf die Untersttzung aus dem eigenen Haus: Die Brabus-Leistungssteigerung holt 100 PS mehr aus dem V8-Biturbo.

Carbon-Bodykit fr knapp 20.000 Euro



Die Monostar-Felgen messen 9x21 Zoll (Stckpreis: 1178 Euro) vorne und 11,5x21 Zoll (Stckpreis: 1404 Euro) hinten.

Der Innenraum ist das Highlight des DB11



Gesamtpreis von deutlich ber 200.000 Euro



Autor: Jan Gtze Fazit Startech veredelt jetzt auch Aston Martin und das ist gut so! Der getunte DB11 hat bei weniger Gewicht mehr Leistung als der serienmige V12 und soll in 3,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Auf die optischen Anbauteile kann ich verzichten, der Innenraum ist berragend gut gelungen!

euland fr Startech : Nachundveredelt die Brabus-Tochter jetzt auch. Das Erstlingswerk ist der. Die Basis ist dabei der Aston Martin DB11 mit Achtzylinder Seit Ende 2017 bietet Aston Martin den DB11 auch mit demaus deman. Serienmig hat der DB11. Fr die Leistungssteigerung greift Startech auf das Brabus-Repertoire zurck, denn der Mercedes-Tuner hat schon verschiedene Leistungsstufen fr den Vierliter-V8 im Angebot. Das Leistungskit PowerXtra SP610 pusht den V8 auf. Frist der Startech DB11 damit sogar strker als die V12-Version mit 608 PS und 700 Nm. Den Standard-Sprint soll der getunte Aston in 3,8 Sekunden erledigen, und den Topspeed gibt Startech mit 310 km/h an. So gerstet ist der DB11 auch strker als alle serienmigen AMG GT-Versionen, die zur direkten Konkurrenz des Aston Martin zhlen. Fr die Zukunft sind noch strkere Versionen des DB11 nicht ausgeschlossen. Das hat zwei Grnde: Die Achtgang-Wandlerautomatik des Aston Martin kann deutlich mehr Drehmoment ab als das Doppelkupplungsgetriebe im AMG GT. Und Brabus hat schlielich schon reichlich Erfahrung mit dem AMG-Motor, der unter anderem mit neuen Turboladern auf bis zu 800 PS im (S-Klasse Coup oder E-Klasse ) gezchtet wird.Fr eine sportliche Optik hat Startech das Showfahrzeug mit neu entwickelten Carbon-Anbauteilen bestckt. Der Vorteil: Alle Parts sollen sich schnell und unkompliziert installieren und rckstandslos entfernen lassen. Fr den Aston Martin DB11 hat Startech Carbon-Aufstze fr die serienmige Frontschrze (4046 Euro) und die Seitenschweller (3808 Euro) entwickelt. Der Heckdiffusor mit mittiger Nebelschlussleuchte (5474 Euro) inklusive Auspuffblenden (6188 Euro) wird mit dem serienmigen Auspuff kombiniert. Das komplette Bodykit fr den Aston Martin DB11 kostet knapp 20.000 Euro. Dafr berzeugen die Teile mit passgenauer Verarbeitung. Die Monostar-Felgen messen 9x21 Zoll vorne und 11,5x21 Zoll hinten und wurden fr das Genfer Messeauto mit kupferfarbenen Akzenten versehen.Die uerlichen Kupferakzente werden innen gekonnt wieder aufgenommen und wirken sehr edel. Lichtschalter, Sitzverstellung und verschiedene Tasten wurden von Startech kupferfarben beschichtet und passen zum Farbkonzept des Cockpit. Die Lederausstattung ist komplett neu und sehr aufwendig verarbeitet. Auch den Dachhimmel und die Hutablage hat Startech komplett neu beledert. Die Carbon-Elemente in den Tren, am Lenkrad und den Schaltwippen gibt es in dieser Form bei Aston Martin nicht ab Werk zu bestellen, auch hier hat Startech nachgeholfen. Genau wie bei den Rckseiten der Vordersitze, die jetzt ebenfalls komplett aus Carbon gefertigt sind. Speziell im Innenraum merkt man die Liebe zum Detail, die Materialien sind top, und die Verarbeitung ist mindestens so gut wie bei Aston Martin.Den Preis fr die komplette Umgestaltung des Innenraums verrt Startech nur auf Anfrage. Felgen, Anbauteile und Leistungssteigerung kosten zusammen gut 32.000 Euro. Dazu kommt der Basispreis von rund 184.000 Euro fr einen Aston Martin DB11 mit V8. Die Startech-Version des Briten bietet ordentlich Leistung, viel Individualismus und ist eine gute Alternative zu Standard-Sportwagen wie Porsche 911 Turbo und AMG GT S.