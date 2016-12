Statt Google Car: Waymo-Fahrdienst — 22.12.2016 Finden Waymo und Honda zueinander? Die Google-Sparte Waymo und Honda sprechen über eine Kooperation fürs autonome Fahren. Bahnt sich da was Großes an? Alle Infos zum Google-Car-Ersatz!

Chrysler Pacifica Hybrid mit Waymo-Technik



Der Chrysler Pacifica hat Kameras und Sensoren der neuesten Generation an Bord. Die autonome Software hat Google einem umfassenden Update unterzogen.

Google Car wurde 2014 vorgestellt



Googles autonomes Auto hatte in sechs Testjahren 14 Unfälle, fast alle unverschuldet, betont Google.

(dpa/sb/mas/lhp/cj) Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist offenbar intensiv auf der Suche nach weiteren Partnern aus der Autoindustrie. Thema: die gemeinsame Entwicklung von Technik für autonome Fahrzeuge. Jetzt wurde offiziell bekannt: Die Google-Sparte Waymo wird womöglich bald mit Honda kooperieren. Es gebe darüber formale Verhandlungen, teilte der größte Motorenhersteller der Welt am 21. Dezember 2016 mit. Sollten sich beide Seiten einig werden, würden die Ingenieure aus Japan und den USA künftig eng zusammenarbeiten. Alphabet hatte das Projekt zur Entwicklung selbstfahrender Autos gerade in die unabhängige Einheit namens Waymo ausgegliedert.Honda wäre der zweite Google-Partner nach Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Erst wenige Tage zuvor wurden Bilder von einem weißen Chrysler Pacifica Hybrid veröffentlicht, den Waymo gemeinsam mit FCA seit Oktober 2016 auf die Räder stellt. Er soll Ende 2017 autonom Fahrgäste von A nach B bringen. Dafür verfügt er laut Waymo-Chef John Krafcik über neueste Kameras und Sensoren sowie eine umfassend überarbeitete Version von Googles Software fürs autonome Fahren. Die halbautonomen Chrysler Pacifica Hybrid starten 2017 zu Tests im Straßenverkehr . 100 Standard-Pacifica werden zunächst umgebaut, um Googles Roboterwagen-Technik in den Fahrzeugen unterzubringen. Auf der CES in Las Vegas im Januar 2017 will Fiat Chrysler laut dem Nachrichtendienst Bloomberg zudem eine vollelektrische Variante des Pacifica vorstellen. Google hatte einen kleinen elektrischen Zweisitzer aus eigener Entwicklung 2014 vorgestellt. Es hieß, in Zukunft sollten die Wagen komplett vom Computer gesteuert werden und ganz ohne Lenkrad und Pedale auskommen. Die Prototypen, die in der Google-Heimatstadt Mountain View sowie in Austin in Texas getestet wuden, hatten jedoch noch beides, unter anderem weil die Straßenverkehrsordnung dies verlangt.