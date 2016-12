Staumeldungen: Aktuelle Stauprognose — 22.12.2016 So voll wird's an Weihnachten Vor dem entspannten Weihnachtswochenende wird es auf den Autobahnen noch mal richtig voll. Die Urlaubswelle wächst bis zum 23. Dezember stetig. Zur ADAC-Stauprognose!

• Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München • A1 Köln

– Dortmund

– Bremen

– Hamburg • A2 Dortmund

– Hannover

– Braunschweig

– Berlin • A3 Köln

– Frankfurt

– Nürnberg

– Passau • A4 Kirchheimer Dreieck

– Erfurt

– Dresden • A5 Hattenbacher Dreieck

– Karlsruhe

– Basel • A6 Metz/Saarbrücken

– Mannheim

– Heilbronn

– Nürnberg • A7 Hamburg

– Hannover

– Kassel

– Würzburg

– Füssen/Reutte • A8 Karlsruhe

– Stuttgart

– München

– Salzburg • A9 München

– Nürnberg

– Berlin • A10 Berliner Ring • A24 Hamburg

– Berlin • A61 Mönchengladbach

– Koblenz

– Ludwigshafen • A81 Stuttgart

– Singen • A93 Inntaldreieck

– Kufstein • A95/B2 München

– Garmisch-Partenkirchen • A96 München

– Lindau • A99 Umfahrung München

Mögliche Behinderungen wegen Baustellen: • A1 Köln – Dortmund und Osnabrück – Bremen • A2 Dortmund – Hannover • A3 Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen • A7 Hamburg – Flensburg • A8 Stuttgart – München • A10 Südlicher Berliner Ring • A24 Pritzwalk – Schwerin • A31 Meppen – Leer – Emden • A45 Hagen – Gießen • A61 Hockenheim – Speyer

it vollen Straßen müssen viele Weihnachtsurlauber vom 22. bis 26. Dezember 2016 rechnen. Bereits Mitte der Woche beginnt die weihnachtliche Reisewelle und wächst bis zum 23. stetig. Ab Freitag (23. Dezember) sind alle Bundesländer in den Ferien, und die Kapazität der Fernstraßen gerät vor allem nachmittags an ihre Grenzen. An Heiligabend selbst (Samstag, 24. Dezember) rechnet der ADAC dagegen nur mit wenig Verkehr . Ähnliches gilt für den 25. Dezember und den Vormittag des zweiten Feiertags. Am 26. Dezember muss dagegen ab Mittag wieder mit mehr Autos auf den Straßen gerechnet werden, weil viele Weihnachtsausflügler dann schon wieder auf der Rückreise sind.