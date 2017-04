Stauprognose: Aktuelle Staumeldungen — 28.04.2017 Viele Kurztrips am Feiertagswochenende Wegen des Feiertags am 1. Mai 2017 muss am kommenden Wochenende bundesweit mit zahlreichen Ausflüglern gerechnet werden. Die aktuelle ADAC-Stauprognose!

Online-Voting 'Stürzen Sie sich in den Osterstau?' Ja, Hauptsache Auto fahren Bloß nicht, alles außer Auto Ich bleibe Ostern zu Hause Zum Ergebnis

Alles zum Thema Stau

Die Staustrecken von A1 bis A99

•

Großräume Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München

• A1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

• A2 Berlin - Hannover - Dortmund

• A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

• A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

• A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

• A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

• A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

• A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

• A9 München - Nürnberg - Berlin

• A10 Berliner Ring

• A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

• A93 Inntaldreieck - Kufstein

• A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

• A99 Umfahrung München

.

Anzeige

Reifen-Finder Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R10 R12 R13 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R17 R18 R18 R19 R19 R20 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Zeitraum: 05.04. bis inkl. 31.05.2017 5% auf alle Kompletträder (Alu oder Stahl),die mit Vredestein bereift sind. Code: KRDE17

Österreich und andere Nachbarländer



Zum Download: Die Tankstellen neben der Autobahn

Baustellen und dadurch belastete Strecken



• A2 Oberhausen - Dortmund • A4 Aachen - Köln • A9 Halle/Leipzig - Berlin • A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder) • A14 Magdeburg - Halle • A24 Pritzwalk - Schwerin •A45 Hagen - Gießen

Vollsperrungen und andere Behinderungen



•

A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar-Nord und Rösrath von Freitag (28. April, 22:00 Uhr) bis Samstag (29. April, 05:00 Uhr)

• A33 Bielefeld Richtung Osnabrück zwischen Dissen/Bad Rothenfelde und Hilter am Teutoburger Wald von Freitag (28. April, 20:00 Uhr) bis Samstag (29. April, 05:00 Uhr)

• A542 Monheim Richtung Langenfeld zwischen Immigrath und Dreieck Langenfeld bis Sonntag (30. Juli)

• A226 Abzweig Lübeck, Travemünde Richtung Bad Schwartau zwischen Lübeck-Dänischburg und Dreieck Bad Schwartau bis Freitag (1. Dezember, 17:00 Uhr)

.

Stau-Ausblick 2017



Wegen des Feiertags am 1. Mai 2017 rechnet der ADAC für das Wochenende vom 28. April bis 1. Mai mit zahlreichen Ausflüglern, die bei gutem Wetter besonders die Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete der Großstädte verstopfen könnten. Auf der Heimreise in Richtung Norden werden vor allem Autos mit niederländischem Kennzeichen sein. Bei unseren Nachbarn enden die Frühlingsferien. Die Stauwahrscheinlichkeit schätzt der ADAC für Freitag- und Montagnachmittag am höchsten ein. Am Samstag und Sonntag soll es dagegen nur wenige Staus geben.Auf den Autobahnen und wichtigsten Fernstraßen im benachbarten Ausland werden die Autofahrer ebenfalls häufiger unfreiwillige Stopps einlegen müssen. Am höchsten schätzt der ADAC das Risiko an den Übergängen Suben ( A3 Linz - Passau), Walserberg ( A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) ein. Der Autoclub rät Urlaubern, aufgrund möglicher Grenzkontrollen unbedingt gültige Ausweispapiere mitzuführen. Um Wartezeiten zu umgehen und außerdem Geld zu sparen, empfiehlt der ADAC darüber hinaus, nicht an Tankstellen direkt auf der Autobahn zu tanken , sondern an Stationen, die in unmittelbarer Nähe zur Autobahn liegen.Für Staus und Wartezeiten sorgen mit Beginn des Frühjahrs wieder verstärkt die Baustellen . Derzeit sind auf den deutschen Autobahnen mehr als 300 Baustellen eingerichtet - rund zehn Prozent mehr als im April 2016.Mit längeren Staus ist am 24. Mai 2017 zu rechnen, dem Tag vor Christi Himmelfahrt, und am 2. Juni. Das ist der Tag vor dem Pfingstwochenende. Dieser Tag avancierte 2016 zum staureichsten Tag des Jahres. Ebenfalls äußerst voll werden soll es 2017 am Freitag vor dem langen Wochenende des 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit), der diesmal auf einen Dienstag fällt. Die kritischste Zeit der Sommerstausaison 2017 liegt zwischen dem Wochenende vom 14. bis 16. Juli und dem ersten August-Wochenende. Höhepunkt soll laut ADAC voraussichtlich das letzte Juliwochenende werden. Dann sind alle Bundesländer in den Ferien. Und noch einen Tipp für die (langfristige) Reiseplanung hat der ADAC: Wenn möglich, sollten Urlauber während der (Sommer-)Ferien nicht die Wochenenden, sondern einen Dienstag oder Mittwoch für die An- und Abreise wählen. An diesen Tagen kommt man meist schneller und entspannter ans Ziel.