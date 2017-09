Steigende Benzinpreise — 14.10.2010 Kartellamt überprüft Tankstellen Vor den Schulferien oder an Wochenenden steigen in Deutschland die Benzinpreise. Warum das so ist, will jetzt das Bundeskartellamt überprüfen. Außerdem werde untersucht, ob immer dieselben Tankstellen vorpreschen.

(rtr) Das Bundeskartellamt nimmt einem Zeitungsbericht zufolge die Benzinpreise in Deutschland genauer unter die Lupe. Die Behörde prüfe unter anderem, warum Treibstoff regelmäßig vor den Ferien teurer wird, berichteten Zeitungen der "WAZ"-Gruppe am 14. Oktober 2010 unter Berufung auf Äußerungen von Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Außerdem werde untersucht, ob es immer dieselben Unternehmen seien, die mit Preisanhebungen vorpreschen. Dem Vorabbericht zufolge mussten jeweils 100 Tankstellen aus vier Regionen – Hamburg, Köln, Leipzig und München – sämtliche Preisänderungen der vergangenen drei Jahre an die Bonner Behörde melden.Hinter dem Auf und Ab der Spritpreise steckten allerdings keine illegalen Absprachen der Mineralölkonzerne untereinander, erklärte Mundt.