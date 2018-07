Deine Tätigkeiten: Regelmäßiges Erstellen von Online-Artikeln und Bildergalerien rund um das Thema Tuning. Bei guter Zusammenarbeit übernimmst Du für AUTO BILD die Berichterstattung auf Tuning-Messen und Events wie zum Beispiel der Essen Motor Show, der Tuningworld Bodensee oder der SEMA in Las Vegas. Für Deine Tätigkeit bei uns darfst Du gerne von überall aus arbeiten, bist aber auch jederzeit in der Hamburger Redaktion willkommen.



Dein Profil: Du kennst Dich in der Tuningszene aus, bist vielleicht selbst dort aktiv und weißt, was bei Tuning und Veredelung gerade angesagt ist. Idealerweise hast Du sogar gute Kontakte zu kleineren und größeren Tuning-Firmen und bist regelmäßig auf Treffen und Messen. Du bist in der Lage, selbst Artikelformate wie Highlights, Rankings usw. zu erstellen und mit entsprechenden Bildern auszustatten. Gute Kenntnisse bezüglich Bild- und Persönlichkeitsrechte setzen wir voraus. Du kannst sicher mit der Kamera umgehen und bestenfalls sogar kurze Videoclips mit der Kamera oder dem Handy machen.