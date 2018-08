1. Video-Redakteur/VJ:

Deine Tätigkeiten: Du verfasst und produzierst Beiträge für AUTO BILD TV auf autobild.de, YouTube sowie für unsere Social-Media-Kanäle. Eigenständiger Dreh, Schnitt und Vertonung von Videobeiträgen zählen zu Deinen Hauptaufgaben. Du führst studentische Aushilfen, Freie Mitarbeiter und Praktikanten und arbeitest mit allen Digital-Ressorts und der Test-Redaktion der AUTO BILD zusammen. Du arbeitest bestehendes Videomaterial Online-gerecht auf und recherchierst zu aktuellen Themen aus Mobilitäts-Bereichen wie Neufahrzeuge, zukünftige Modelle, Connected Car sowie Boulevard-Beiträgen. Du entwickelst moderne und neue Video-Formate mit. Du pflegst Produktionslisten, Datenbanken und das Beitragsjournal und erstellst Analysen und Reportings. Kontinuierliche und systematische Wettbewerbsanalysen sowie allgemeine administrative und organisatorische Aufgaben ergänzen Deine Tätigkeiten.

Dein Profil: Du hast ein abgeschlossenes Studium, bevorzugt in den Bereichen Medien/Kommunikation/Journalismus, ein abgeschlossenes Volontariat in einer Redaktion oder eine vergleichbare Ausbildung. Du konntest mehrjährige journalistische Erfahrungen im Bereich Video-Journalismus in einer Redaktion oder Agentur sammeln. Du hast sehr gute Kenntnisse im Bereich Dreh und Schnitt. Im Besprechen von Beiträgen und in Sachen Moderation bist Du Profi. Du hast sehr gute Deutschkenntnisse, ein starkes Interesse am Thema Auto und sehr viel Erfahrung mit sozialen Netzwerken. Im Optimalfall besitzt Du Kenntnisse im Bereich SEO. Sehr gute Computerkenntnisse (MS Office, Schnittprogramme) setzten wir voraus. Du arbeitest zuverlässig, teamorientiert und selbstständig, bist strukturiert, organisiert und lösungsorientiert und hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.

Trifft alles zu? Dann schick Deine vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@autobild.de





2. Video-Volontär:

Deine Tätigkeiten: Du verfasst und produzierst Beiträge für AUTO BILD TV auf autobild.de, YouTube sowie für unsere Social-Media-Kanäle. Du arbeitest bestehendes Videomaterial Online-gerecht auf und recherchierst zu aktuellen Themen aus Mobilitäts-Bereichen. Du drehst, schneidest und vertonst Videobeiträge. Du pflegst Produktionslisten, Datenbanken und das Beitragsjournal und erstellst Analysen und Reportings. Kontinuierliche und systematische Wettbewerbsanalyse sowie allgemeine administrative und organisatorische Aufgaben ergänzen Deine Tätigkeiten.

Dein Profil: Du hast erste Erfahrungen im Bereich Video-Journalismus durch Praktikum, freie Mitarbeit oder ein vergleichbares Studium gesammelt. Du besitzt gute Kenntnisse im Bereich Dreh und Schnitt (v.a. Premiere und Final Cut). Du hast erste Erfahrungen im Besprechen von Beiträgen und bei Moderationen gesammelt und hast ein starkes Interesse am Thema Auto. Mit den sozialen Netzwerken bist Du vertraut, Grundkenntnisse im Bereich SEO sind von Vorteil. Du arbeitest zuverlässig, teamorientiert und selbstständig, bist strukturiert, organisiert und lösungsorientiert und hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie sehr gute Deutschkenntnisse.

Deine Ausbildung: Zweijährige fundierte Ausbildung (praktisch und theoretisch). Crossmediales und interdisziplinäres Arbeiten. Ausbildung durch kompetente Redakteure/-innen und Führungskräfte. Hospitanz in verschiedenen Print- und Online-Redaktionen der Axel Springer SE und ihrer Tochtergesellschaften. Begleitende Workshops bei AUTO BILD Digital. Spannende Aufgaben in einem engagierten Team. 1.500,00 € brutto monatlich.

Trifft alles zu? Dann schick Deine vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@autobild.de