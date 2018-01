Sturmtief über Deutschland: Schäden an Autos — 18.01.2018 "Friederike" macht Deutschland nass Ungemütlicher geht's nicht: Orkantief "Friederike" hat wie erwartet massive Schäden in Deutschland angerichtet – auch auf den Straßen.

(dpa/cj) Auf den Tag genau elf Jahre nach dem verheerenden Orkan "Kyrill" ist am 18. Januar 2018 Orkantief "Friederike" stundenlang tosend über Deutschland hinweggefegt, vor allem über die westlichen und mittleren Landesteile. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden minstens zwei Menschen getötet und 57 verletzt. Bis zu 100.000 Menschen mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Die Feuerwehr rückte zu Hunderten Einsätzen aus. Im thüringischen Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann während eines Sturmeinsatzes von einem Baum erschlagen. Die Deutsche Bahn stellte am Donnerstagnachmittag aus Sicherheitsgründen bundesweit den Fernverkehr ein. An etlichen Flughäfen wurden Flüge abgesagt, in einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus.Auch Autofahrer waren von Friederike betroffen. Es gab mehrere, teils schwere Unfälle, Lkw wurden von Sturmböen umgeweht. Zahlreiche Straßen, vor allem in höheren Lagen, mussten wegen Unbefahrbarkeit gesperrt werden. Auch der Busverkehr wurde in einigen Regionen beeinträchtigt. In der Spitze erreichten die Böen eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Am Abend schwächte sich der Sturm wieder merklich ab.