Sturmtiefs über Deutschland: Schäden an Autos — 05.01.2017 Sturmtief "Axel" trifft Autofahrer Ein Sturmtief hat gleich zu Beginn des Jahres 2017 Deutschland kräftig durcheinandergewirbelt. Wegen "Axel" kamen auch viele Autos zu Schaden, vor allem durch Wasser.

Am Hamburger Fischmarkt bekam auch der öffentliche Nahverkehr nasse Reifen.

(dpa/cj/mas) Das Sturmtief "Axel" hat gleich zu Beginn des neuen Jahres Deutschland kräftig durcheinandergewirbelt. Im Süden sorgte es für einen heftigen Wintereinbruch und Hunderte Verkehrsunfälle, auch für einige östliche Landesteile wurden Wintergewitter und tiefe Minusgrade prognostiziert. Am stärksten betroffen war jedoch die Ostseeküste, die die schlimmste Sturmflut seit zehn Jahren erlebte.Die Pegelstände lagen am späten Mittwochabend (4. Januar 2017) zwischen 150 und 170 Zentimeter höher als üblich – in Lübeck wurden sogar 1,79 Meter und in Wismar 1,83 Meter mehr als gewöhnlich gemessen. Menschen wurden glücklicherweise bei der Flut nach Polizeiangaben nicht verletzt, allerdings wurden einige Autofahrer materiell geschädigt. So wurden vor allem in Lübeck und Flensburg zahlreiche Wagen aus den Fluten gezogen. "Axel" rief Erinnerungen wach an die Orkantiefs "Elon" und "Felix", die am zweiten Januar-Wochenende 2015 in Deutschland zum Teil erhebliche Schäden angerichtet und vielerorts den Bahnverkehr lahmgelegt hatten.