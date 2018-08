B lechern und platt – die Serien-Soundanlage im Auto klingt für Musikliebhaber manchmal wie ein Kratzen in den Ohren. Gerade die tiefen Töne kommen oft zu kurz. Dabei muss niemand auf satte Bässe im Auto verzichten. Ob man nun einen Gebrauchten fährt oder für das Kreuzchen beim Soundsystem von Harman Kardon oder Bose in der Neuwagen-Ausstattungsliste schlicht das Geld fehlte, mit einem Subwoofer zum Nachrüsten schafft man schnell Abhilfe. Der Aufwand ist gering, und der Bass sorgt dafür, dass die Musik runder und voller klingt. Wer noch mehr aus seinem Soundsystem herausholen will, sollte zusätzlich ein besseres lechern und platt – die Serien-Soundanlage im Auto klingt für Musikliebhaber manchmal wie ein Kratzen in den Ohren. Gerade die tiefen Töne kommen oft zu kurz. Dabei muss niemand auf satte Bässe im Auto verzichten. Ob man nun einen Gebrauchten fährt oder für das Kreuzchen beim Soundsystem von Harman Kardon oder Bose in der Neuwagen-Ausstattungsliste schlicht das Geld fehlte, mit einem Subwoofer zum Nachrüsten schafft man schnell Abhilfe. Der Aufwand ist gering, und der Bass sorgt dafür, dass die Musik runder und voller klingt. Wer noch mehr aus seinem Soundsystem herausholen will, sollte zusätzlich ein besseres Autoradio nachrüsten sowie Lautsprecher und Dämmung der Frontanlage austauschen.

Subwoofer: Unterschied zwischen aktiv und passiv

# Die beliebtesten Subwoofer im Auto 1. Kenwood KSC-SW11 Preis: 113,02 Euro Leistung: 150 Watt 2. Kenwood KFC-W 112 S Preis: 35,12 Euro Leistung: 800 Watt 3. Eton RES 11 Preis: 231,33 Euro Leistung: 200 Watt 4. Sinuslive BassPumpIII Preis: 36,99 Euro Leistung: 200 Watt 5. Kenwood KSC-W1200B Preis: 69,99 Euro Leistung: 1200 Watt 6. Auna C8-Sub-10A-Frog Preis: 89,99 Euro Leistung: 600 Watt 7. ETON RES 10 A Preis: 359,00 Euro Leistung: 320 Watt 8. MHB PA Subwoofer Preis: 54,95 Euro Leistung: 400 Watt 9. Axton AXB20P Preis: 134,00 Euro Leistung: 100 Watt 10. Gladen Audio RS Line 12 Preis: 149,00 Euro Leistung: 600 Watt Wer sich schon über Auto-Subwoofer informiert hat, wird auch auf die Begriffe Aktiv- und Passiv-Subwoofer gestoßen sein. Der Unterschied: Beim Aktiv-Subwoofer ist der Verstärker bereits integriert, der Passiv-Subwoofer hingegen benötigt einen externen Verstärker. Wer Wert auf einen starken Bass legt, greift am besten zum Passiv-Subwoofer. Der bringt in der Regel mehr Leistung. Aktiv-Subwoofer sind dafür kompakter und benötigen nicht so viel Platz. Dadurch kann er auch an anderen Stellen als im Kofferraum eingebaut werden. Da der Verstärker bereits eingebaut ist, ist die Verkabelung deutlich einfacher.

Darauf müssen Sie beim Kauf eines Subwoofers achten