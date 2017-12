Suchmaschine Qwant — 22.12.2017

Hier hat Privatsphäre Vorfahrt

Sie spielen mit dem Gedanken, sich einen Neuwagen anzuschaffen und machen sich im Netz auf die Suche, vergleichen Modelle, Preise, Ausstattung und Kraftstoffverbrauch. So weit eine ganz alltägliche Angelegenheit. Was viele aber nicht wissen, ist, dass herkömmliche Suchmaschinen all diese Anfragen nicht nur speichern, sondern sie darüber hinaus in einem für Sie nicht zugänglichen Profil sammeln.