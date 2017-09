Sunlight Campervan, Chausson Twist, Sun Living Flexo: Wohnmobil-Test — 13.09.2017 Schlank, schnell, gut Im ersten Test bekam der Sunlight Campervan viel Lob von AUTO BILD REISEMOBIL. Punktet er auch gegen diese beiden etablierten Konkurrenten?

Die Konkurrenz im Kastenwagen-Segment ist hart



Der Sunlight Campervan Cliff 640 bietet auf 6,36 Metern vier Sitz- und zwei Schlafplätze. Zu haben ist er ab 41.999 Euro.

Europäische Konkurrenten erhöhen den Druck



Technische Daten Chausson Sunlight Sun Living Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 150 MultiJet II 150 MultiJet II 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 110 (150) bei 3600 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 380 bei 1500 380 bei 1500 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 152 km/h 150 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang automatisiert Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 215/70 R 15 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Continental VancoCamper Tankinhalt/Kraftstoffsor 90 l/Diesel 90 l/Diesel 120 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg 3000/750 kg 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 6360/2050/2650 mm 6360/2050/2650 mm 6360/2050/2650 mm Radstand 4035 mm 4035 mm 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden PU/PU/PU PU/PU/Holzverbund PE/PE/Polystyrol Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/35mm 16/26/19mm 20/20/40mm Fenster 5 4 5 Dachhauben 2 3 2 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1890/1935mm 1915/1935mm 1905/1945mm Bettenmaß Heck (L x B) 1955/1900 x 1800 mm 1850/1900x 1370mm 000/1850x 1950mm Herd 2 Flammen 2 Flammen 2 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 80/5l 85/7l 70/5l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurt 4/4 4/4 4/4 Heizung Truma Combi D6 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V 4/5 3/2 3/3 Leuchten 14 12 15 Aufbaubatterie 95Ah 95Ah 100Ah Frischwassertank 100l 100l 100l Abwassertank 90l 90l 90l Gasvorrat 2x5 kg 2x11 kg 2x11 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 42.790 Euro 38.799 Euro 38.799 Euro Testwagenpreis 52.423 Euro 56.553 Euro 43.054 Euro

Autor: Axel Sülwald

m Alltag, beim Camping , in der Stadt oder auf der Autobahn : Diese drei Kastenwagen spielen überall mit – sogar in der Mondlandschaft auf dem Testgelände von AUTO BILD REISEMOBIL im Metropolpark Hansalinie, einem ehemaligen Bundeswehr-­Flughafen im niedersächsischen Großenkneten. Alle drei sind 6,36 Meter lang und mit Längs-­Einzelbetten im Heck sowie vollwertigen Waschräumen auf komfortbewusste Paare ausgelegt.Der neue Sunlight Campervan tritt hier zu seinem ersten Vergleich überhaupt an. Die im Dezember 2006 gegründete Dethleffs­-Tochter hatte bislang mit scharf kalkulierten Alkoven und Teilintegrierten auf sich aufmerksam gemacht. Gebaut werden sie im Verbund mit den Modellen der Hymer-­Einsteigermarke Carado im gemeinsamen Werk bei Capron im sächsischen Neustadt unweit der tschechischen Grenze. Jetzt also die Erweiterung zu den boomenden Kastenwagen. Ein cleverer Schritt? Auf den ersten Blick unbedingt, schließlich spielt in dieser Kategorie die Zulassungsmusik. Andererseits birgt diese Entscheidung aber auch Risiken. Die Konkurrenz für Sunlight ist dort nämlich im Vergleich um einiges härter als in den anderen beiden Segmenten. Ausbauen ist technisch weniger aufwendig, als eine komplett neue Kabine herzustellen und einzurichten. Daher tummeln sich zahlreiche Marken und Submarken mit teils genialen Detaillösungen bei den Kastenwagen, was besonders im preissensiblen Bereich mit Startpreisen um 40.000 Euro für gehörigen Wettbewerbsdruck sorgt.Das gilt übrigens nicht nur für deutsche Hersteller, sondern europaweit. Exemplarisch für diese Vielfalt stehen die beiden Herausforderer unseres Vergleichs, Chausson aus Frankreich und Sun Living aus Slowenien. Chausson hat seit der Gründung der Reisemobilsparte 1980 mit ansehnlichen, cleveren und ebenso preiswerten Fahrzeugen seinen Platz erkämpft. Auch Sun Living ist eine interessante Marke, unter dem Blech des Flexo stecken Adria­-Gene. Die Slowenen, ein 1965 gegründetes Camping­-Schwergewicht, nutzen den Namen Sun Living seit 2009 für ihre Einstiegsserie.