Super Bowl 2017: Die besten Auto-Werbespots — 27.01.2017 Die coolen Autos der Halbzeitshow Die Autohersteller haben auch beim Super Bowl 2017 wieder witzige Werbung am Start. Von finsteren Rockern bis zum Hollywoodstar ist alles dabei.

Raue Gesellen bei Mercedes

Musikvideo für japanisches Coupé



Hollywoodstar wirbt für Kia







So toll waren die Videos zum Super Bowl 2016



Hier gibt es eine Auswahl der Spots, die beim Super Bowl 2016 liefen:

ür ihre Super-Bowl-Werbespots heuern die Auto-Hersteller die besten Werber an, um sich mit schrägen Videos mit tollen Bildern ins Gespräch zu bringen. Schließlich werden die Hochglanz-Spots in den Werbepausen des gewaltigen Ereignisses alleine in den USA von Millionen Menschen gesehen. Doch nicht nur die investierten Millionen zählen, es geht auch um witzige Ideen und bekannte Gesichter.verrät noch nicht viel zum Inhalt des eigenen Spots. Nur, dass diese finsteren Rocker eine Rolle spielen werden.hat ein spaciges Musik-Video im Stil von Popstar Sia um den LC 500 herum gedreht.geht mit der sympathischen Ulknudel Melissa McCarthy ins Rennen, die sich offensichtlich in die eine oder andere schwierige Situation manövriert, aus der sie die Assistenten ihres Autos befreien müssen.