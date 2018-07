E

ine Sportwagen-Legende in Flammen. Motorsport-Junkie Ken Block zerstörte seinen Ford Escort RS Cosworth bei der New England Forest Rally in Maine (USA), das Fahrzeug brannte nach einem heftigen Crash komplett aus. Block und Beifahrer Alex Gelsomino hatten dagegen viel Glück, entkamen unverletzt aus dem brennenden Wrack. Wie auf einem Youtube-Video zu sehen, verlor Block die Kontrolle über den Super-Ford, nachdem er leicht mit einem Stein kollidiert war. Der Wagen geriet ins Schleudern und kippte bei hohem Tempo auf die Seite, krachte völlig unkontrolliert in die Bäume.