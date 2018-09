E

ine mysteriöse Szene in Jalisco, Mexiko: Ein McLaren 650S Spider und ein Mercedes CLA stehen sich am Straßenrand gegenüber. Front und Seite des Supersportwagens sind völlig zerstört, beim Benz sind der Kühlergrill und die vorderen Scheinwerfer nur noch Stückwerk. Während der CLA in Fahrtrichtung ausgerichtet ist, steht der McLaren dem Verkehr entgegen. Es ist eine kuriose Szene, die derzeit auf Facebook die Runde macht. Das Video wirft viele Fragen auf: Warum sind Front- sowie Seitenpartie des McLaren so beschädigt? Wieso steht er falschherum auf der Fahrbahn?