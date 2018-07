E

ndstation Tankstelle : In St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) endete ein Tankstopp für einen Lamborghini Huracán Performante im Flammengrab. Auf der Rückreise von der legendären Goldrush-Rallye von Boston nach Las Vegas wollte der Fahrer seinen 250.000-Euro-Schlitten nur kurz auftanken. Doch zeitgleich fuhr der Fahrer eines Minivans mit eingehängtem Zapfhahn los, der Schlauch riss. Benzin spritzte literweise umher – auch auf den Huracán, der sofort in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Ein anderer Lamborghini, der an der nächsten Tanksäule stand, blieb verschont. Ein Zeuge berichtete, wie der wütende Besitzer des abgefackelten Huracán den Minivan-Fahrer beschimpfte und ihm drohte, dass er ihm nun ein Vermögen schulde. Warum genau der Supersportwagen so schnell in Flammen aufging, blieb allerdings unklar.