Supercars, Exoten, Traumautos: Krasse Auktionen — 17.01.2017 Justin Biebers 458 Italia unterm Hammer Justin Bieber will seinen Ferrari 458 Italia verkaufen. Der Renner soll auf einer Auktion in Scottsdale einen neuen Besitzer finden, der definitiv einen Hang zum Außergewöhnlichen mitbringen muss.

Statt in normalem "Rosso Corsa" ist der Ferrari in blaumetallic-farbene Folie eingeschlagen.

Hilfigers Enzo unterm Hammer



Der Ferrari Enzo ist auch nach mehr als 10 Jahren nach dem Produktionsende noch ein echter Hingucker.

Königliche Schlitten unterm Hammer



Autoren: Maike Schade, Christoph Richter, Christian Jeß

Einer der wohl außergewöhnlichsten Ferrari 458 Italia rollt auf die Auktionsbühne, der obendrein noch einem der prominentesten Stars gehört: Pop-Sänger Justin Bieber! Vom 14. bis 22. Januar 2017 können Fans das italienische Edelross bei Barrett-Jackson ersteigern. Grundvoraussetzung für den 458 ist eine Vorliebe für das Besondere. Denn statt in normalem "Rosso Corsa" ist der Ferrari in blaumetallic-farbene Folie eingeschlagen und trägt dazu ein Widebody-Kit von Liberty Walk. Dazu gibt es eine 2000 Watt starke Soundanlage, um sich mit ordentlich Bass das Trommelfell von Biebers größten Hits massieren zu lassen. Wem das gefällt und das nötige Kleingeld auf dem Konto hat, sollte zuschlagen, denn Autos aus prominentem Vorbesitz sind in der Regel keine Ladenhüter. Gepflegte 458 Italia ohne Umbauten wechseln für mindestens 150.000 Euro den Besitzer. Der Hardcore-Umbau von Mr. Bieber dürfte vermutlich einiges mehr bringen.Feinster Schnitt, flott im Anzug und zeitloser Chic: Der Ferrari Enzo ist auch lange nach dem Produktionsende 2004 noch en vogue. Genau das Richtige eigentlich für einen Modezar. Doch Tommy Hilfiger, der sich einst eines von 400 Exemplaren (einer für Papst Johannes Paul II.) des Supercars aus Maranello sicherte, ist seines roten Renners offenbar überdrüssig geworden. Der 65-jährige US-Designer lässt seinen 2003er Enzo am 19./20. Januar 2017 vom Auktionshaus RM Sotheby's in Arizona (USA) versteigern.Hilfigers Noch-Schätzchen ist in guter Form. 6,0-Liter-V12, 660 PS, 657 Nm, in 3,65 Sekunden von 0 auf 100, 350 km/h Topspeed – dazu ein edles braun-schwarzes Interieur. Und das alles kaum gebraucht. Nur 3622 Meilen (5829 Kilometer) fuhr der Wegbereiter des All-American-Preppy-Look im Laufe der Jahre mit dem Ferrari. Ein echtes Second-Hand-Schnäppchen also? Eines, das zwischen drei und vier Millionen Dollar kosten dürfte.Bei Silverstone Auctions kamen im November 2016 zwölf Autos mit königlichem Hintergrund unter dem Hammer. Insgesamt sollten die royalen Kutschen, zu denen auch Queen Elizabeths maßgefertigter Bentley Mulsanne und Sir Elton Johns Rolls-Royce Phantom mehr als eine Million Euro bringen. Das Audi 80 Cabrio von Lady Di fand für 54.000 Pfund (62.250 Euro) einen neuen Fahrer.Die Kollektion gehörte einem privaten Sammler, so das Auktionshaus. Neben den bereits genannten "Chromjuwelen" gehörten unter anderem noch der private Daimler V8 (2001) der Queen, der 1980er Rolls-Royce Silver Wraith II von Prinzessin Margaret sowie ein 1984er Rolls-Royce Corniche Convertible aus dem Besitz einer saudischen Königsfamilie zu den Versteigerungsobjekten. Nicht ganz so luxuriös, aber für Fans sicher charming: der Fiat 500L von 1972, den der frühere Premierminister David Cameron einst seiner Frau Sarah schenkte.