Superjacht GTT 115 von Porsche Design — 22.09.2017 Luxusjacht für reiche Porsche-Fans Das Designstudio F. A. Porsche Design und der Jachtbauer Dynamiq haben gemeinsam eine Hybrid-Superjacht für Porsche-Enthusiasten gebaut.

Sportwagen für die Weltmeere: Die Rhodium-Silber-Lackerung gibt es auch für Porsche-Fahrzeuge.

Porsches Design-Tochter "Studio F. A. Porsche " und der Jachtbauer "Dynamiq" haben das richtige Spielzeug für Leute, die auch auf hoher See in einem Porsche unterwegs sein möchten: die neue Super-Jacht GTT 115. Das renommierte Designstudio aus Zell am See in Österreich hat Interieur wie Exterieur der rund 13 Millionen Euro teuren Jacht entworfen. Auf hoher See ist natürlich ein gemächlicheres Tempo angesagt als im Sportwagen auf der Autobahn . Aber für ein respektables Tempo 40 (rund 21 Knoten) reicht die Power der Luxusjacht locker aus. Erst nach 3400 Seemeilen, also knapp 6300 Kilometern, sind die Tanks leer, es reicht also über den Atlantik. Besonders stolz ist man bei der GTT 115 auf das Hybridsystem mit drei variablen Geschwindigkeitsgeneratoren, die die Jacht besonders effizient machen sollen. Ein weiteres Highlight ist der Rhodium-Silber-Metallic-Lack, den es auch für Sportwagen von Porsche als Sonderlackierung gibt. Wie es sich für eine echte Luxusjacht gehört, ist die Produktion auf nur sieben Exemplare beschränkt. Zu sehen ist die GTT 115 vom 27. bis 30. September 2017 auf der Monaco Yacht Show