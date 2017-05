Supertrucks aus aller Welt — 23.05.2017 Die stärksten Trucks der Welt! Giganten der Straße: AUTO BILD zeigt die stärksten Sattelschlepper aus aller Welt – mit jeder Menge Zugkraft, gewaltigen Hubräumen und über 700 PS.

Volvo FH16: Mit bis zu 750 PS der Traum eines jeden Brummifahrers!

Bei dicken Trucks denken wir sofort an die Langhauber aus den USA. Die Monster heißen Freightliner, Peterbilt oder Kenworth und sehen nicht nur spektakulär aus, sondern haben auch richtig Schmackes unter der Haube: Mächtige Dieselmotoren von Paccar oder Cummins mit bis zu 16 Litern Hubraum und mehr als 600 PS treiben die US-Dickschiffe voran. Noch mehr Power gibt es bei den europäischen Herstellern: Volvo trumpft mit dem bis zu 750 PS starken FH16 auf. VW-Tochter Scania hat den R 730 im Programm. Das V8-Aggregat mit 730 PS genießt mittlerweile Kultstatus. Aus Fernost fährt die Toyota-Nutzfahrzeugsparte Hino mit der 700er-Reihe vor, Mitsubishi Fuso bietet das hierzulande praktisch unbekannte Topmodell "Super Great" an. Die stärksten Supertrucks aus aller Welt sehen Sie in der Bildergalerie