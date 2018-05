W o soll das alles enden? Die SUVs legen in Deutschland weiterhin vehement zu, gewinnen in fast allen Klassen Marktanteile und bestimmen mehr und mehr unser Straßenbild. Ein Volk hoch auf dem rustikalen Wagen.

Und wir fragen einfach mal: wieso eigentlich? Immerhin stehen unbestrittenen Vorteilen wie hoher Sitzposition und gutem Überblick durchaus nennenswerte Nachteile gegenüber. So ein SUV verbraucht zum Beispiel meist mehr als sein konventioneller Kombi-Bruder. Weil er oft mehr wiegt und immer höher baut, dem Wind also mehr Widerstand leistet. Außerdem sorgt der höhere Schwerpunkt für ein weniger dynamisches Fahrverhalten. Genug Gründe, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sind SUVs eigentlich zu Recht so beliebt?