SUV-Kaufberatung — 13.01.2018 100 SUVs im Klassen-Check Welches SUV passt zu Ihnen, welcher Motor ist der beste, was sind Stärken und Schwächen? Die große Kaufberatung: 100 Modelle in sieben Klassen.

Alles rund ums Thema Allrad

Sechs Größenklassen plus Geländewagen



Mit 4,14 Metern Länge gehört der Kia Stonic laut AUTO BILD-Segmentierung zu den Klein-SUVS (4,10 bis 4,30 Meter).

urchblick in der SUV-Welt? Zunehmend abnehmend. Gefühlt purzelt im Wochenrhythmus ein neuer hipper Hochsitz auf unsere Straßen, in allen Größen und Geschmacksrichtungen. Herrschaftlicher Range Rover Velar, kompakter Opel Grandland X, scharfer BMW X2 – hier wird inzwischen wirklich jeder Wunsch erfüllt. Nur findet sich bei der Neuheiten-Flut längst nicht mehr jeder zurecht.Hier fehlen die sonst oft verpönten Schubladen. Ein verbindliches Koordinatensystem, das mir sofort sagt: " Kia Stonic? Länge 4,14 Meter, also im Segment der kleinen SUV . Findet sich doch bestimmt beim Kraftfahrt-Bundesamt?" Äh, nö! Die Flensburger Behörde unterteilt nur in SUV und Geländewagen. Und steckt so etwas wie den Tiguan in letztgenannte Klasse. Eine eigenwillige Interpretation des VW AUTO BILD betrachtet die Sache dagegen ganz objektiv und steckt die SUV in sechs Größenklassen – von Mini bis Oberklasse . Dazu dann noch ein Extrasegment für die echten Arbeitstiere, also die Geländewagen. Klingt einfach? Ist es auch. Muss man halt nur mal machen.