SUV-Vergleich: Ranking der sparsamsten Modelle — 17.07.2017 Diese SUVs saufen am wenigsten Denn nicht jedes SUV säuft wie ein Loch! AUTO BILD hat nachgemessen und zeigt die 45 sparsamsten Kompakt-, Mittelklasse- und Oberklasse-SUVs.

Kein Rollenprüfstand: AUTO BILD misst den Verbrauch nicht im Labor, sondern auf der Straße.

Anzeige Benzinpreissuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Preisalarm

Preisentwicklung im Tagesverlauf Sorte wählen Diesel Super E10 Super E5 SuperPlus Premium Diesel LKW-Diesel Autogas Erdgas Bioethanol Bio-Diesel Pflanzenöl Zweitakt AdBlue

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: SUVs

Weniger als fünf Liter Verbrauch sind möglich!



Die "schweren Jungs" geizen mit dem Sprit, aber nicht mit der Leistung. 230 PS liegen im Durchschnitt an.

Die sparsamsten SUVs Zur Galerie

Autoren: Martin Braun, Lars Hänsch-Petersen , Patrick Seitz

In der Theorie lassen sich SUV mit gezügeltem Spritdurst fahren. Die Prospekte zu Tiguan Mokka und Co versprechen wunderbar schmale Verbrauchswerte. Aber wie sieht die Praxis aus? Erst im Straßenverkehr kommen echte Werte heraus, dort, wo AUTO BILD allen Testfahrzeugen auf einem exakt festgelegten Rundkurs auf den Zahn fühlt. Daher hier ein Blick auf die sparsamsten SUVs mit Werten aus der AUTO BILD-Testdatenbank. Sie wurden ausgewählt auf Basis des AUTO BILD SUV-Atlas und aufgeteilt in Kompakte (Modelle unter 4,42 Meter Länge), Mittelklasse-SUVs (zwischen 4,42 und 4,78 Meter) und "Riesen" (mehr als 4,78 Meter Länge). Pro Kategorie wurden unabhängig von der Kraftstoffart die fünfzehn besten nach Testverbrauch aufgelistet.Am einfachsten spart es sich mit einem Kompakt-SUV . Das überschaubare Gewicht und die nicht allzu große Stirnfläche ermöglichen zurückhaltenden Spritverbrauch. Der Sparsamste ist der Citroën Cactus mit einem Testverbrauch von weniger als fünf Litern Diesel – vorbildlich! In der Mittelklasse liegt der 120 PS starke Honda CR-V vorne. Im Test genehmigte sich der Japaner nur 5,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer – Platz eins. Und selbst unter den großen SUVs gibt es Kandidaten, die echte Vorzeige-Verbräuche erzielen. Beachtlich: Die sparsamsten 15 geizen mit Sprit, aber nicht mit Leistung. Sie sind durchschnittlich knapp 230 PS stark und nutzen in den meisten Fällen einen Sechszylinder-Diesel. Ganz vorne stehen ein Audi, ein Volvo und ein BMW. Sowohl Q7 als auch XC90 und X5 sind trotz ihres Gewichts und ihrer Leistung mit weniger als acht Litern Verbrauch alles andere als ungezügelte Säufer.