Bequem ein- und aussteigen, hoch sitzen, kraftvolle Motoren : SUVs sind äußerst beliebt bei deutschen Autofahrern. Der Markt wächst rasant, die Hersteller bocken auf, was auch immer sich hochbocken lässt – vom Kleinwagen bis hin zum Coupé . Gerade im Kompaktsegment schwillt das Angebot rapide. Die gute Nachricht dabei: SUV fahren muss nicht teuer sein! Im Preis-Segment bis 25.000 Euro gibt es mehr als 50 Modelle, viele kosten weniger als 15.000 Euro (Einstiegspreis).

Der Dacia Sandero Stepway ist nur ein SÜVchen, sein Preis ist dafür nicht zu schlagen.

Weniger ist eben manchmal mehr. Wer kein Dickschiff wie den Audi Q7 durch die Stadt zirkeln will, der hat viele Alternativen: Die kleineren SUV-Vertreter bieten alle Vorteile ihrer Gattung, sind aber nur um die 4,50 Meter lang. Beispielsweise sind Nissan Qashqai, Opel Crossland X, Kia Niro und Skoda Karoq kompakt, günstig und sparsam – und bieten dennoch einen guten Aus-, An- und Überblick. Oder darf es noch eine Nummer kleiner sein? Fiat 500X, Jeep Renegade, Hyundai Kona und Seat Arona haben in der Großstadt garantiert keine Parkplatz-Probleme. Der absolute Preisbrecher ist das "SÜVchen" Dacia Sandero Stepway. Der Rumäne ist bereits ab 9990 Euro zu haben.