er neue Suzuki Jimny wird deutlich kantiger und rustikaler als sein Vorgänger, der bereits seit 1998 gebaut wird. Somit orientiert er sich an der ersten Generation des kleinen japanischen Offroaders. Jetzt wurden einige ungetarnte Jimnys auf dem Firmengelände in Japan entdeckt. Man könnte meinen, dass sie schon für die Kundenauslieferung bereitstehen. Bis zur Premiere der neuen Generation dauert es aber noch eine Weile. Auf der Tokyo Motor Show 2018 im Oktober wird der Geländewagen wahrscheinlich zum ersten Mal offiziell gezeigt. In Europa dürfte der er Anfang 2019 zu den Händlern rollen.