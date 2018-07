Suzuki Jimny: Gebrauchtwagen-Test

I

Jimny

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Suzuki Jimny

n den Zwerg haste dich schnell verguckt. Und dann kommt der Schock: Gute 10.000 Euro ruft der Händler für den sympathischen Allrad-Knirps auf. Dabei hat der acht Jahre alte Jimny , den wir bei Max Automobile 24 in Elsdorf bei Rendsburg (Schleswig-Holstein) gefunden haben, bereits knapp 75.000 Kilometer auf der Uhr. Als Neuwagen kostet der Benziner nur etwa 5000 Euro mehr. Weitere 2000 Euro kommen hinzu, wenn, wie in unserem Fall, die seltene Vierstufenautomatik verbaut ist. Macht also nach sieben Jahren schlanke 41 Prozent Wertverlust . Davon können andere Neuwagenkäufer nur träumen. Woran liegt's? Der kleine Kraxler hat seriöse Offroad-Technik an Bord und erstaunliche Querfeldein-Talente. In Verbindung mit seiner Mikro-Karosserie ist derein Unikum. Würde man auf dem Dach des Japaners einen VW Up parken und von oben draufblicken, wäre vom Suzuki nicht mehr zu sehen als sein Reserverad.