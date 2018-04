Suzuki Vitara 1.6 DDiS AllGrip: 100.000-Kilometer-Dauertest

J

eder kennt diese Sorte Kollege: fachlich top, aber viel zu bescheiden und deshalb auf ein Dasein in der zweiten Reihe festgenagelt. Sieht verlebt aus, ist aber nie krank. Er trägt am Handgelenk gern eine bunte, zerkratzte Swatch älteren Datums, weil etwas Wertvolleres ja nach Selbstdarstellung aussehen könnte. So ein Typ ist der Vitara . Nach 100.000 Kilometern Plackerei bei uns sieht er entsprechend gebraucht aus. Unter dem leicht verlebten Äußeren aber ist er erstaunlich frisch.