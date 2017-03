Suzukis Allradphilosophie

ALLGRIP AUTO

Mit dem ALLGRIP AUTO Allradantrieb ist das Fahrzeug in der Lage, selbstständig und ohne Zutun des Fahrers auf veränderte Straßenbedingungen zu reagieren. Damit sorgt er vor allem im alltäglichen Straßenverkehr für ein Plus an Sicherheit. ALLGRIP AUTO wird über eine Visko-Kupplung gesteuert. Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich über die Visko-Flüssigkeit; es besteht keine mechanische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse. Bei Schlupf an der Vorderachse leitet das System automatisch Drehmoment zur Hinterachse, um das Fahrzeug zu stabilisieren und ein sicheres Fortkommen zu gewährleisten.