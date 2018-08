W

immelbilder sind manchmal VWimmelbilder. Wir haben für das Foto oben ausschließlich SUVs des VW-Konzerns versammelt. Vom Seat Arona, den es ab 16.290 Euro gibt, bis zum mehr als zehnmal so teuren Bentley Bentayga (bevor Sie rechnen: es sind 174.335 Euro). Auf 14 Modelle sind wir am Ende für unsere Kaufberatung und das große Gruppenbild im Hamburger Hafen gekommen. Und das ist noch nicht alles! Es kommen noch weitere neue Modelle dazu, die Sie hier nicht sehen. Insgesamt hat der VW-Konzern mit sieben Marken 19 SUVs im Programm. Da fällt es Ihnen schwer, den Überblick zu behalten? Nicht mit AUTO BILD! Wir bringen Licht für Sie in den SUV-Dschungel und ordnen alles in vier Klassen. Mini , Kompakt, Mittelklasse und Luxus heißen die.