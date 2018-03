Taxidrohnen und Flugautos von Audi, Daimler, Toyota & Co — 15.03.2018 Audi, Daimler und Co planen Flug-Autos Die Mobilität von morgen geht in die Luft: Auch die großen Autobauer setzen auf Taxidrohnen und Flugtaxis, die zum Teil schon bald auf den Markt kommen sollen. Überblick mit Videos!

D

Raffinierter Dreiteiler: Pop.Up Next (Audi/Italdesign/Airbus)

Für den autonomen Flugbetrieb wird die Pop.Up Next-Kapsel unter vier Rotoren geklickt.

Schon im Dubai im Test: Volocopter (Daimler)

Daimlers Volocopter wird bereits in Dubai getestet.

Mit dem Flugauto von Tür zu Tür: Terrafugia TF-X (Geely)

320 km/h schnell, bis zu 800 Kilometer weit: Das Flugauto Terrafugia TF-X soll 2023 auf den Markt kommen.

2020 bei Olympia? Cartivator SkyDrive Flying Car (Toyota)

Toyotas SkyDrive soll 2020 die Olympische Flamme in Tokio entzünden.

Autor: Maike Schade

orothee Bär (CSU), Staatsministerin für Digitales, musste für ihre Flugtaxi-Vision viel Spott und Häme einstecken. Aber ist sie wirklich so abwegig? Immer mehr große Autobauer wie Daimler , der VW-Konzern, Toyota oder Geely stecken viel Geld in die Entwicklung von flugfähigen Fahrzeugen und Taxidrohnen, die ihre Passagiere autonom von A nach B bringen – durch die Luft. Science-Fiction, bald schon Realität? Vielleicht: Angeblich sollen die Fluggeräte schon in wenigen Jahren einsatzfähig sein. Unterschiedliche Konzepte, alle faszinierend. Hier kommen Einzelheiten.Das ist doch mal eine elegante Lösung, autonomes Auto und Taxidrohne in einem! Kernstück des "Pop.Up Next", das auf dem Genfer Salon 2018 vorgestellt wurde, ist eine gondelartige Kabine für zwei Passagiere, die je nach Wunsch entweder unten an ein Drohnen-Flugmodul geklickt oder auf ein Fahrgestell gesetzt wird. Einfach über die App rufen, Ziel eingeben, los geht's, entweder durch die Luft oder am Boden – autonom, versteht sich. Schon länger basteln VW-Tochter Italdesign und Airbus an dem futuristischen Mobilitätskonzept, nun ist auch Audi eingestiegen. Ein Video zeigt genau, wie das Ganze funktioniert:Es sind "die ersten bemannten, vollelektrischen und sicheren Senkrechtstarter der Welt", preist die Bruchsaler Firma Volocopter sein Lufttaxi namens 2X an. Das Gerät, das aussieht wie ein Hubschrauber, statt zweier Rotorblätter aber eine Konstruktion mit 18 kleinen Rotoren hat, fliegt vollständig autonom, kann bei Bedarf oder auf Wunsch aber auch per Joystick gelenkt werden. Und er ist kurz vor dem Marktstart: Als weltweit erster Multicopter hat er (schon seit 2016) eine Zulassung für bemannte Flüge und wird in Dubai bereits getestet. Das Emirat will bis 2030 ein Drittel des Verkehrs in den Luftraum verlegen. Dann soll der rein elektrisch angetriebene Volocopter per App buchbar sein und seine Passagiere autonom ans Ziel (Reichweite: 27 Kilometer bei 70 km/h) bringen. Daimler ist von der Technik so überzeugt, dass es die Entwicklung finanziell unterstützt. In Bewegtbildern:Der chinesische Auto-Gigant und Daimler-Großaktionär Geely hat im November 2017 Nägel mit Köpfen gemacht und das Start-up Terrafugia ("Erdenflucht") gekauft. Deren viersitziger Terrafugia TF-X ist keine Taxidrohne, sondern ein echtes fliegendes Auto, das mit angelegten Flügeln wie ein ganz normales Kfz auf Straßen fahren kann und auch in eine Garage passt. Geht's nicht mehr weiter – oder ist der Luftweg deutlich kürzer und schneller –, faltet er seine angelegten Flügel aus und hebt ab. Der Start- und Landeplatz muss lediglich einen Durchmesser von 80 Metern haben.Der TF-X eignet sich nicht nur zum Überfliegen von Staus, sondern durchaus auch für längere Trips: Terrafugia verspricht eine Reichweite von 800 Kilometern und eine (Flug-)Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Die Strecke Hamburg-München wäre so in 2,5 Stunden abgerockt – und zwar ohne Weg zum und vom Flughafen. Einfach von Tür zu Tür. Das Beste: Es genügt ein Pkw-Führerschein, da der TF-X autonom fliegt. Preise sind noch nicht bekannt. Video:Es waren ein paar Toyota-Ingenieure, die in ihrer Freizeit an einem Flugauto bastelten. Und das mit so überzeugenden Ergebnissen, dass Toyota die Tochterfirma Cartivator gründete, in der nun 30 Mitarbeiter das SkyDrive Flying Car perfektionieren sollen. Das rollende Fluggerät, das auf der Straße an ein Liege-Fahrrad mit Plexiglas-Haube erinnert, kann ratzfatz vier Propellerchen ausklappen und abheben. Seinen ersten großen Auftritt soll das Flugauto bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio haben: Angeblich soll es ins Stadion rollen, abheben und die Olympische Flamme entzünden! Ob das klappt? Das kleine Modell im Video, das reichlich trunken durch die Lüfte taumelt, wirkt noch nicht sehr überzeugend. Sehen sie selbst: