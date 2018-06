Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12. Juni 2018 (Reuters/dpa/cj/mbo/jr) Elektroautobauer Tesla will aus wirtschaftlichen Gründen massiv Stellen abbauen. Dies gab Tesla-Chef Elon Musk am 12. Juni 2018 in einer E-Mail an seine Mitarbeiter bekannt. Rund neun Prozent der Stellen sollen gestrichen werden. Bei einer Belegschaft von über 37.000 Angestellten bedeutet dies die Entlassung von rund 3300 Mitarbeitern. Der Firmenchef betonte, die Entscheidung sei "schwierig, aber notwendig" gewesen, um Kosten zu senken und profitabel zu werden. Die Entlassungs-Mail hatte Musk auch bei Twitter veröffentlicht.

Genervter Musk-Auftritt bei Investorenkonferenz

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1. April 2018 Zuletzt hatte der Tesla-Chef im Mai sichtlich genervt die Investoren seines Unternehmens verschreckt. Auf irritierende Weise bügelte Musk Fragen zum Finanzbedarf des notorisch defizitären Elektroautobauers ab. Analysten, die Tesla über Bestellungen des neuen Model 3 auf den Zahn fühlen oder Näheres zum Kapitalbedarf erfahren wollte, schnauzte Musk in einer Telefonkonferenz an: "Diese Fragen sind so trocken und uncool. Die machen mich fertig." Obwohl Musk einen Gewinn für das zweite Halbjahr versprach, gaben die Aktien nach. Schon an Ostern hatte Musk die Anleger mit einem Aprilscherz über eine Pleite von Tesla per Twitter erschreckt.

Der 46-jährige Milliardär gab in der Runde zu den Quartalszahlen lieber dem Youtube-TV-Kanal HyperChange das Wort für eher unkritische Fragen nach Projekten wie autonom fahrender Tesla-Flotten . Die Geschäftszahlen von Tesla blieben unterdessen wenig schmeichelhaft: Im abgelaufenen Quartal fiel bei einem Umsatz von 2,74 Milliarden Dollar ein Rekordverlust von 710 Millionen Dollar an. Und während die Skepsis der Anleger wächst, rücken die deutschen Traditionshersteller dem visionären Elektroautopionier aus Kalifornien mit Modellen oder Baureihen wie dem Audi Q6 e-tron , dem Porsche Mission E oder dem BMW iX3 auf den Pelz.

Zielvereinbarung bei Vertragsverlängerung

Ende Januar 2018 erst hatte Musk seinen Vertrag als Tesla-Chef um zehn Jahre verlängert. An den Vertrag sind demnach eine Reihe Aufgaben geknüpft. So wurden für den Börsenwert zwölf Zielmarken in Schritten von 50 Milliarden Dollar gesetzt. Ein Gehalt oder Boni werde Musk daher nicht bekommen, betonte Tesla. Ihm wurden außerdem Ziele für Umsatz und operativen Gewinn gesetzt, die Tesla nicht näher bezifferte. Die Aufgabe beim Börsenwert ist aber bereits extrem ambitioniert: Elon Musk soll ihn bis auf 650 Milliarden Dollar hochtreiben. Musk selbst zeigte sich optimistisch: "Ich sehe für Tesla das Potenzial, binnen zehn Jahren eine Billion Dollar wert zu sein", sagte er der "New York Times". Wenn Musk einzelne Zwischenziele erreicht, winken ihm rund 1,69 Millionen Aktien – aktuell ein Prozent am Unternehmen. Schafft er keine der gesetzten Marken, geht er komplett leer aus.

Baustellen für 2018

Zuletzt wurde der Druck auf Musk immer größer. So kämpft das Unternehmen nach wie vor mit Problemen beim Hochfahren der Model-3-Produktion, auch wenn diese im April 2018 auf 2270 Exemplare pro Woche anzog. Musk muss beweisen, dass er seine Ankündigungen auch umsetzen kann. Hier sind die Tesla-Baustellen für 2018:

Model 3 in die Spur bringen

Der Tesla Model 3 soll ein Elektroauto werden, das für die breite Masse erschwinglich ist. Tesla Model 3 (2018): Test und Infos zur Galerie Für Tesla ist das neue Auto extrem wichtig, denn es soll dem E-Auto-Pionier den Weg in den Massenmarkt ebnen. Es kostet rund 35.000 Dollar – etwa halb so viel wie die Luxusmodelle Model S und Model X – und hat einen Hype ausgelöst wie früher Apples iPhone. Kunden campten zum Verkaufsstart vor den Tesla-Filialen, es gibt Hunderttausende Bestellungen. Für 2018 war mal von 500.000 produzierten Fahrzeugen die Rede. Und bis 2020 will Musk die Tesla-Produktion gar auf eine Million Autos pro Jahr hochfahren. Doch der Weg ist voller Stolpersteine. Statt Kampfansagen warnte Musk plötzlich: "Wir stecken tief in der Produktionshölle."

Zukunftsprojekte anschieben

Zwei Zukunftsprojekte auf einmal: Musk mit dem Tesla Semi-Truck und dem Roadster. Die Liste der Tesla-Vorhaben ist lang: Spätestens Ende 2019 soll der Elektro-Truck Semi mit bis zu 800 Kilometern Reichweite auf die Straße. Zusammen mit dem E-Laster stellte Musk auch die Neuauflage des Tesla Roadster vor und skizzierte bereits einen elektrischen Pick-up-Truck – Starttermin offen. Zudem ist ein SUV-Crossover namens Model Y auf Model-3-Basis geplant, das eigentlich die hübsche Baureihenliste S - E - X - Y vervollständigen sollte. Leider aber schnappte Ford Tesla die Namensrechte für den Begriff "Model E" vor der Nase weg, woraufhin Musk das E kurzerhand umdrehte und das Model 3 erschuf. Der Firmenchef kündigte außerdem einen Bus für den öffentlichen Nahverkehr an. Sein langfristiger Plan sieht auch den Aufbau einer Flotte selbstfahrender Fahrzeuge vor, die als Roboter-Taxis und -Transporter den Verkehr revolutionieren sollen.

Bauvorhaben: Batteriewerk, China, Tunnel

Teslas Gigafactory im US-Bundesstaat Nevada entsteht in Zusammenarbeit mit Panasonic. Tesla-Chef Musk: Tunnel gegen Stau in L.A. zur Galerie Die Lithium-Ionen-Batterie ist das wichtigste und zugleich teuerste Bauteil der Tesla-Stromer. Um die immense Menge an benötigten Akkupacks zu produzieren, entsteht in Nevada (USA) derzeit Teslas Gigafactory. Doch es gab Probleme, die mitverantwortlich für die Model-3-Verzögerung gewesen sein sollen, das Projekt wurde von Musk zur Chefsache erklärt. Zudem ist ein Auto-Werk in Shanghai für den riesigen chinesischen Markt geplant, die Einigung mit den dortigen Behörden liegt laut Musk vor. In etwa drei Jahren soll dort die Produktion beginnen, vorrangig um das Model 3 in China und Umgebung erschwinglich zu machen. Und dann ist da noch Musks Tunnelprojekt unter Los Angeles: Schon bald soll es das Gelände von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Stadtteil Hawthorne mit dem Highway 101 im Nordwesten verbinden, später gar Teil eines umfangreichen Hyperloop-Netzwerkes zum schnelleren Transport von Personen und Gütern sein (siehe unten).

Image aufpolieren, Konkurrenz abwehren

Die Kratzer sind noch nicht gravierend, aber immerhin: Ewig wird Musk nicht das Geld von Investoren verbrennen können. Zudem gab es Meldungen über Massenentlassungen und einen rauen Umgang mit der eigenen Belegschaft. Und: Die Konkurrenz schläft nicht länger. Die Schwergewichte der Autowelt blasen beim Thema E-Mobilität inzwischen zur Jagd auf Tesla. GM hat mit dem Chevrolet Bolt EV bereits ein Angebot in der Preisklasse des Model 3 am Start und will bis 2023 weitere 20 E-Autos auf den Markt bringen. Auch Ford, VW und viele andere finanzstarke Branchengrößen wollen angreifen. Selbst der so selbstsichere Musk scheint da ins Grübeln zu kommen: "Ich habe in den vergangenen Wochen ernsthafte emotionale Schmerzen gehabt", sagte der 46-jährige Top-Manager in einem Interview kurz nach der Model-3-Präsentation: "Es hat jedes Quäntchen Willenskraft gebraucht, dieses Event durchzuziehen und dabei nicht wie der depressivste Typ dort auszusehen."

So soll der Highspeed-Tunnel unter L.A. aussehen

Neuer Tunnel-Blick: So sieht es im neuen unterirdischen Projekt von Elon Musk unter Los Angeles aus. Elon Musk geht in den Untergrund – mit einem geplanten Highspeed-Tunnel unter Los Angeles. Ein Bild von der Website seiner Tunnelbaufirma "The Boring Company" (links) ist auf den ersten Blick eher unspektakulär und zeigt offenbar die ersten 150 Tunnelmeter, gelegen in der Nähe seines SpaceX-Hauptquartiers im Stadtviertel Hawthrone. Wie Musk twitterte, soll die Röhre schon bald zwei Meilen (gut 3,2 Kilometer) lang sein und "hoffentlich" in einem Jahr nach Nordwesten bis zum Highway 101 reichen.

Geplanter Teil eines Hyperloop-Netzwerkes