Tesla-Chef Musk: Tunnel gegen Stau in L. A. — 04.05.2017 Teslas Tunnel-Traum Ein Tunnel für Elektroautos unter L. A.? Eine vollkommen absurde Idee – würde sie nicht von Tesla-Chef Elon Musk stammen. Ein Video gibt es schon!

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) 17. Dezember 2016

Einst Utopie, bald schon Realität: Der Tesla Model 3 soll ein Elektroauto werden, das für die breite Masse erschwinglich ist.

Nicht nur Visionär, sondern auch Macher



Elon Musk gründete nicht nur Tesla, sondern auch das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX und die Solarenergiefirma SolarCity.

Fotos: Nancy Pastor (nach Absprache mit Kersten Weichbrodt)

ier wurde vermutlich der Begriff Mega-Stau erfunden: Im Februar 2017 kürte eine neue Statistik Los Angeles mit seinem berühmt-berüchtigten Freeway 405 zur Stadt mit den verstopftesten Straßen weltweit. 104 Stunden Zeit und 2500 Dollar Benzingeld vergeudete demnach der durchschnittliche Pendler im Schnitt 2016 in der Stau-Hauptstadt. Einer, der die Situation kennt und hasst, ist Tesla-Chef Elon Musk. Im Dezember 2016 twitterte er genervt: " Verkehr macht mich verrückt. Werde eine Tunnelbohrmaschine bauen und sofort anfangen zu graben."Völlig gaga, natürlich. Doch das dachten auch alle Experten, als der gebürtige Südafrikaner 2013 ein massentaugliches Elektroauto versprach. Vier Jahre und mehr als 100.000 verkaufte Tesla Model S später steht nun das massentaugliche E-Auto Tesla Model 3 in den Startlöchern. Der Prototyp ist bereits unterwegs , bis Ende 2017, so bekräftigte Musk gerade erst, soll der Verkauf starten. Der Börsenwert von Tesla ist inzwischen höher als der von GM und Ford Das Problem für alle, die die Idee als komplette Spinnerei abtun wollen: Musk ist nicht nur Visionär, sondern auch Macher. Für seine unterirdische Vision hat der 47-Jährige bereits die Firma "The Boring Company" gegründet, die weniger mit "langweiliges Unternehmen", sonders eher als "bohrende Firma" übersetzt werden sollte. Und auch ein animiertes Video für den Tunnel-Traum von L. A. gibt es schon. Darin wird ein Tesla am Stauende von einer Art Aufzug in die Unterwelt befördert, wo er mit 200 km/h über ein ausgeklügeltes Schienensystem befördert wird.