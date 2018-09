K

eyless Entry, Keyless Driving, Premium Connectivity – der Tesla Model 3 setzt in Sachen technischer Bedienbarkeit neue Maßstäbe. Manchmal aber kann die Technik des E-Autos auch Türöffner für Kriminelle werden. So wie in Bloomington im US-Bundesstaat Minnesota. Wie der Nachrichtensender Fox 9 News berichtet, klaute dort jemand ein Model 3 von einem Autoverleiher nur mit einer App , ein wenig technischem Wissen und, zugegeben, auch mit Frechheit und krimineller Energie. Dringend tatverdächtig ist ein 21-jähriger Stammkunde, der laut dem Besitzer des Tesla-Verleihs schon mehrmals mit seinem Know-how zum Auto und dessen Sicherheitssystem geprahlt hatte.