Tesla Model 3 (2018): Erster Check

ährend alle auf das Model 3 warten, hat AUTO BILD bereits jetzteingetestet – in Deutschland!kommt das Einstiegsmodell von Teslanach Europa, aber die Autovermietung Arndt aus Neuss bei Düsseldorf hat schon jetzt drei Tesla Model 3 importiert und bietet diese zur Vermietung an. Eines davon war bei AUTO BILD in Hamburg zum ersten Check. Da es sich bei dem Model 3 um einen US-Import handelt, sind einige Funktionen wie z.B. Navi oder Autopilot leider nicht verfügbar. Trotzdem sind bei der ersten Testfahrt einige Details wie das sehr gute Platzangebot und das fehlende Head-up-Display aufgefallen. Hier kommen, die AUTO BILD am Tesla Model 3und, die so garDen ersten ausführlichen Test zum Model 3 inklusive Reichweite und Fahrleistungen lesen Sie in der nächsten AUTO BILD. Bis dahin gibt es hier schon mal alle Informationen zum Model 3