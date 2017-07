Tesla Model S Facelift (2017): Alle Infos — 06.07.2017 Facelift fürs Model S Mit dem Facelift verzichtet Tesla beim Model S nicht nur auf den angedeuteten Grill, auch einige Motorvarianten werden eingestampft. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Schneller dank Technik-Upgrade



Dank acht Kameras und zwölf Ultraschallsensoren kann der Tesla Model S teilautonom fahren.

Interieur: Neue Dekore im Innenraum

Ausstattung: Autonomes Fahren kostet extra



Gegen Aufpreis bietet Tesla verschiedene Ausstattungs-Pakete und Optionen fürs autonome Fahren an.

Connectivity: Regelmäßige Updates inklusive



Technische Daten und Preise: Mindestens 320 PS



Model S: Auch gebraucht kein Schnäppchen

Der Tesla Model S wird offenbar schneller – das berichtet die Seite Electrek . Das soll allerdings nicht, wie von Tesla gewohnt, nur per Software-Update passieren und für alle Model S verfügbar sein: Zusätzlich müsse die Technik angepasst werden. Mit den Neuerungen sollen die schwächeren Versionen des Model S schneller beschleunigen. Angeblich kommt die neue Technik und die passende Software seit Anfang Juli zumn Einsatz. Der kleinste Model S 75 soll den Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (98 km/h) in 4,3 statt bisher 5,5 Sekunden schaffen. Der größere S 75D soll in 4,2 statt 5,2 Sekunden beschleunigen. Der S 100D verbessert sich immerhin um 0,1 auf 4,1 Sekunden. Bisher hat Tesla das Gerücht nicht offiziell bestätigt.Im April 2016 gab es ein Facelift für das Tesla Model S. Optisch lässt es sich vom Vorgänger an der Front unterscheiden: Während der erste Model S noch einen angedeuteten, aber technisch unnötigen Kühlergrill hatte, entfällt dieses Element beim Facelift. Bei den Scheinwerfern kommt nun LED-Technik zum Einsatz. Außerdem findet Technik aus dem Model X ihren Weg in die Limousine, genauer: Der Luftfilter mit Biowaffen-Schutzmodus und die Mittelkonsole mit Ablagefächern. Außerdem sind für das Interieur zwei neue Holzdekore verfügbar. An den Tesla-Schnellladern können die Batterien nun mit 48 statt 40 Ampere geladen werden. Statt fünf Akkuvarianten gibt es beim Facelift nur noch zwei: einen 75-kWh-Akku sowie einen mit 100 kWh. Die Leistungsspanne reicht von 320 bis 700 PS. Seit Oktober 2016 hat der Model S wie alle Tesla die Hardware für autonomes Fahren an Bord. Dazu zählen acht Kameras und zwölf Ultraschallsensoren. Soviel Technik hat ihren Preis: Mindestens 80.770 Euro kostet der Tesla Model S Facelift.Im Innenraum gibt es zweiHolzdekore, Eschenholz dunkel ist nun die Standardversion, alternativ gibt es auch eine hellere, stärker gemaserte Version zusätzlich zu den bisherigen drei Dekoren. Das Cockpit wirkt, auffällig sind Teile wie der Gangwahlhebel, den Tesla aus einer Kooperation mit Mercedes übernommen hat. Seit einigen Monaten bietet Tesla bereits eine Mittelkonsole mit Staufächern und einem Handy-Ladeadapter an. Unter der Fronthaube gibt es ebenfalls eine Neuerung: Das Gepäckfach, von Tesla "Frunk" ("front trunk", vorderer Kofferraum) genannt, wurde neu geformt. Die Heckklappe öffnet sich serienmäßig elektrisch.Der Tesla Model S Facelift hat eine Notbremsfunktion und eine Aufprallvermeidungsfunktion serienmäßig an Bord. Zusätzlich bietet Tesla verschiedene Ausstattungs-Pakete und Optionen fürs autonome Fahren gegen Aufpreis an. Letztere sind allerdings noch nicht gesetzlich erlaubt, dürfen darum nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Alle Sonderausstattungen im Überblick:• Premiumpaket mit Hepa-Luftfilter und Biowaffen-Schutzmodus, Aktivkohlefilter, LED-Blinkern und -Scheinwerfern, Armlehnen, Lenkrad unter Armaturenbrettverkleidung mit Lederbezug, Nappaleder-Bezug für Armlehnen und Armaturenbrett, LED-Ambienteleuchten, beleuchtete Türgriffe und Dock fürs Mobiltelefon:• KomfortPaket mit Navigationssystem, Rückfahrkamera, Internet-Radio, Totwinkelwarner, Fahrersitz mit Memory-Funktion, Parksensoren, elektrisch einklappbaren Außenspiegel, Spurhalteassistent , HomeLink Garagentoröffner und Leistungssteigerung:• Kaltwetter-Paket mit beheizbarem Lenkrad, Sitzheizung, Drei-Zonen-Rücksitzheizung, Enteiser für die Scheibenwischer und beheizbaren Scheibenwaschdüsen:• Premium-Soundsystem mit elf Lautsprechern und Acht-Zoll-Subwoofer:• Nach hinten gerichtete Kindersitze • Autopilot mit Spurwechsel per Blinkertippen, adaptivem Tempomat, Spurhaltesystem, autonome Navigation durch Autobahnkreuze und -ausfahrten, selbstständiger Parkplatzsuche sowie automatischem ein- und ausparken:(Aktivierung nach Auslieferung: 6800 Euro).• Autopilot-Komplettsystem (erfordert den erweiterten Autopilot) mit selbstständiger Fahrt auf Kurz- und Langstrecken, selbstständiges Laden an Superchargern mit Ladeautomatik, Koppelung mit dem Terminkalender zur Zielsuche, Parkplatzsuche sowie automatischem ein- und ausparken:(Aktivierung nach Ausliferung: 4500 Euro).Tesla sieht sich selbst als Software-Unternehmen, da ist es Ehrensache die Fahrzeugtechnik regelmäßig upzudaten. Per WLAN werden Sicherheits- und Navigationsdaten aktualisiert, sogar eine drahtlose Leistungssteigerung ist möglich. Gegen Aufpreis gibt es zudem ein Internetradio und die Koppelung mit dem eigenen Terminkalender. Ist bei dem Termin ein Ort hinterlegt, navigiert das Auto selbstständig dorthin. Motor : Drehstrom-Asynchronantrieb ● Antriebsart: Heckantrieb ● Leistung: 235 kW () ● Maximales Drehmoment: 440 Nm ● 0 bis 100 km/h: 5,8 s ● Maximale Geschwindigkeit: 225 km/h ● Batteriekapazität: 75 kWh ● Reichweite: 480 km ●• Motor: Drehstrom-Asynchronantrieb ● Antriebsart: Allradantrieb ● Leistung: 244 kW () ● Maximales Drehmoment: 525 Nm ● 0 bis 100 km/h: 5,4 s ● Maximale Geschwindigkeit: 225 km/h ● Batteriekapazität: 75 kWh ● Reichweite: 490 km ●• Motor: Drehstrom-Asynchronantrieb ● Antriebsart: Allradantrieb ● Leistung: 515 kW () ● 0 bis 100 km/h: 4,4 s ● Maximale Geschwindigkeit: 250 km/h ● Batteriekapazität: 100 kWh ● Reichweite: 632 km ●• Motor: Drehstrom-Asynchronantrieb ● Antriebsart: Allradantrieb ● Leistung: 515 kW (700 PS) ● 0 bis 100 km/h: 2,7 s ● Maximale Geschwindigkeit: 250 km/h ● Batteriekapazität: 100 kWh ● Reichweite: 613 km ● Preis: 159.670 Euro.Ab 68.000 Euro kostet das Tesla Model S auf dem Gebrauchtwagenmarkt – bei Kilometerleistungen um die 70.000 Kilometer. Im Ausland werden einzelne Gebrauchte ab rund 60.000 Euro angeboten. Seit 2012 bis 2016 wurde das Model S in seiner ursprünglichen Form optisch fast unverändert gebaut – doch die Ausstattungen und die Qualität haben sich deutlich entwickelt und verbessert. Erhältlich sind Akkukapazitäten von 70, 85 und 90 kWh. Achtung: Beim früheren, inzwischen eingestellten Model S mit 60 kWh musste die Supercharger-Option hinzugekauft werden, bei den anderen Varianten ist sie inklusive. Seit Oktober 2014 werden die zweimotorigen Allradversionen angeboten, erkennbar am "D". Damit steigen die Leistung und Reichweite. Mit den Jahren kamen Funktionen wie der Autopilot, das Kaltwetter-Paket und andere Annehmlichkeiten hinzu. Wichtig: Achten Sie darauf, ob der dreiteilige Batterieschutz angebracht ist – dieser wurde infolge mehrerer Brände ab 2014 von Werk aus montiert, ältere Modelle wurden nachgerüstet.