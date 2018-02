Tesla Model S: Verkaufszahlen in Europa — 21.02.2018 Model S überholt die Konkurrenz Paukenschlag für E-Pionier Tesla: Die Kalifornier konnten 2017 erstmals mehr Model S in Europa verkaufen als BMW den 7er und Mercedes die S-Klasse, meldet ein Institut.

Mehr als doppelt so viele Tesla wie Mercedes



Model X konkurriert mit europäischen SUV



as dürfte BMW und Mercedes nicht schmecken: Laut dem Marktforschungsinstitut Jato hat Tesla 2017 in Europa erstmalig mehr Model S verkaufen können als BMW Autos der 7er-Reihe und Mercedes die S-Klasse. Auf dem alten Kontinent entschieden sich demnach 16.132 Personen im vergangenen Jahr für ein Tesla Model S. Das sind 30 Prozent mehr als 2016. Dem gegenüber stehen 11.735 verkaufte BMW 7er und 13.359 Exemplare vom Mercedes-Flaggschiff. Die Verkaufszahlen des 7ers gingen den Zahlen nach um 13 Prozent zurück, die der S-Klasse wuchsen um nur noch drei Prozent. Zahlen für den Audi A8 tauchen im Bericht nicht auf.In den USA sehen sich BMW und Mercedes mit dieser Situation schon länger konfrontiert. Dort hatte Tesla die Nase 2017 noch deutlicher vorn. Mit den von Jato ermittelten 28.800 verkauften Model S brachten sie doppelt so viele Fahrzeuge an den Kunden wie Mercedes. Dass die Stuttgarter Limousine weltweit in den Verkäufen weiterhin vor dem amerikanischen E-Pionier liegt, ist auf die Stärke von Mercedes und die schwache Stellung von Tesla in China zurückzuführen.Im Markt der E-SUVs bewegt sich ebenfalls was. Das Tesla Model X fand nach Angaben von Jato 2017 in Europa 12.000 Käufer. Das sind in etwa so viele Verkäufe wie beim Porsche Cayenne und mehr als beim BMW X6. Bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt, wenn die europäischen Hersteller wie Audi, Jaguar und Porsche im Lauf des Jahres mit ihren eigenen Elektrofahrzeugen an den Start gehen.