Tesla Model Y (2019): Teaser, Bilder, Reichweite, Marktstart — 07.06.2017 Erster Blick aufs Model Y Tesla-Chef Elon Musk hat das erste Teaserbild vom Model Y gezeigt. Marktstart für das geplante Elektro-Kompakt-SUV könnte schon 2019 sein. News zum Crossover!

Neue Plattform, neue Technik, neue Fabriken



Ob das Model Y wie in dieser Illustration mit Flügeltüren kommt, ist noch unklar.

Namensstrategie: Tesla ist S.3.X.Y.

(dpa/mas) Viel zu sehen gibt es nicht: der vage Umriss einer Front, breit ausgestellte Kotflügel, Sicken auf der Motorhaube. Die Familienähnlichkeit zu seinen Geschwistern ist auf dem Teaserbild des Model Y , das Tesla-Chef Elon Musk beim jährlichen Aktionärstreffen im kalifornischen Mountain View zeigte, trotzdem deutlich erkennbar. Offenbar handelt es sich tatsächlich um eine SUV-Version des kompakten Tesla Model 3, der zurzeit unter Hochdruck produziert wird – auch wenn das Model Y nicht auf derselben Plattform entstehen soll. Wie beim großen, luxuriösen Bruder Model X werden die Außenspiegel offenbar durch Kameras ersetzt – zumindest in den wenigen Märkten, in denen das erlaubt ist.Marktstart für das preisgünstige Kompakt-Elektro-SUV wird laut Musk voraussichtlich bereits Ende 2019 sein. Wie das Model 3 ist auch das Model Y für die breite Masse gedacht, sein Erfolg scheint dem Tesla-Chef garantiert: "Die Nachfrage für das Model Y wird wahrscheinlich höher sein als beim Model 3." Und sie ist da offenbar schon enorm, mehrere Hunderttausend Bestellungen sollen eingegangen sein.Musk verteidigte das ambitionierte Vorhaben, das Model Y nicht auf der gleichen Produktionsplattform wie das Model 3 zu fertigen. Im Tesla-Werk im kalifornischen Fremont sei ohnehin kein Platz mehr. "Wir platzen aus allen Nähten", so Musk. Deshalb werde derzeit der Bau von drei Fabriken erwogen, langfristig könnten es wegen der hohen Nachfrage sogar zehn bis zwanzig werden.Wie der Blog "electrec" schon früher gemeldet hatte, wird es technisch noch weitere neue Lösungen geben. Während im Model 3 noch drei Kilometer Leitungen verbaut seien, sollen es im Model Y nur noch 150 Meter sein. Das erleichtere die Automatisierung beim Produktionsprozess und spare Gewicht. Die Reichweite soll 320 Kilometer betragen. Ob das Model Y wie der X mit den umstrittenen Flügeltüren kommen wird, ist noch unklar. Laut "electrec" hat Musk durchblicken lassen, dass dies geplant ist. Wahrscheinlich scheint es aber dennoch nicht, dass Tesla die teure Tür-Technik bei einem Auto für den Massenmarkt einsetzen wird.Der preisgünstige Crossover Model Y ist das vierte Modell von Tesla. Bislang hat Tesla nur einen SUV im Angebot, das Model X, einen Luxuswagen mit extravaganten Features wie Flügeltüren, der in den meisten Versionen mehr als 100.000 Dollar kostet. Mit einem Freund hatte Elon Musk Berichten laut " Business Insider " zunächst über die Namensgebung S, E und X gescherzt – und sich dann wirklich dafür entschieden. Gegen die Bezeichnung "Model E" hatte Ford allerdings erfolgreich geklagt – der Konzern hatte sich den Namen bereits vorher gesichert. Musk reagierte: Aus dem E wurde eine 3 – quasi ein umgedrehtes E. Zudem meldete er die Rechte für ein Model Y beim Patentamt an. Ergibt unterm Strich: S.3.X. Y .!Was nach "Sexy" kommt, bleibt spannend. Schluss ist aber offenbar noch nicht mit dem Ausbau der Modellpalette: Ende September 2017 will Musk offenbar einen E-Truck vorstellen. Wie der dann wohl heißt?