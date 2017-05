Tesla Model Y (2020): Vorschau — 09.05.2017 Neue Infos zum Model Y Ganz beiläufig hat Tesla-Chef Elon Musk neue Details zum geplanten Elektro-Kompakt-SUV Model Y verraten. Alle News zum neuen Crossover!

Vielleicht kommt das Model Y auch mit normalen Türen – die wären deutlich günstiger als Flügel à la Model X.

Namensstrategie: Tesla wird S.3.X.Y.

Das elektrische Kompakt-SUV Tesla Model Y wird nicht – wie bislang vermutet – auf dem Model 3 basieren, sondern auf einer neuen Plattform aufbauen. Das hat Tesla-Chef Elon Musk laut dem Blog "electrec" ganz nebenbei bei einem Telefonat mit Analysten zu den Quartalszahlen einfließen lassen. Und es gibt noch weitere neue Informationen zum Model Y: Demnach wird der kleine Bruder des Model X wohl im Jahr 2020 an den Start gehen, eventuell bereits Ende 2019. Das ist später als erwartet, doch keineswegs verwunderlich, immerhin der Autobauer noch mitten in der Produktion des Model 3.Auch technisch soll es neue Lösungen geben, meldet der Blog weiter. Während im Model 3 noch drei Kilometer Leitungen verbaut seien, sollen es im Model Y nur noch 150 Meter sein. Das erleichtere die Automatisierung beim Produktionsprozess und spare Gewicht. Ob das Model Y wie der X mit den umstrittenen Flügeltüren kommen wird, ist noch unklar. Laut "electrec" hat Musk durchblicken lassen, dass dies geplant ist.Mit einem Freund hatte Elon Musk Berichten laut " Business Insider " zunächst über die Namensgebung S, E und X gescherzt – und sich dann wirklich dafür entschieden. Gegen die Bezeichnung "Model E" hatte Ford allerdings erfolgreich geklagt – der Konzern hatte sich den Namen bereits vorher gesichert. Musk reagierte: Aus dem E wurde eine 3 – quasi ein umgedrehtes E. Zudem meldete er die Rechte für ein Model Y beim Patentamt an. Ergibt unterm Strich: S.3.X. Y .!