The Grand Tour: Zweite Staffel der Amazon-Autoshow — 07.12.2017 Was wir von Grand Tour 2 erwarten Ein Horror-Crash, Überstunden für Schutzengel, eine wilde Panzerfahrt, die Affäre mit einem Benz und die Suche nach einem Testfahrer: Diese fünf Themen dürfte die Grand Tour 2 bieten! Alle Infos zur zweiten Staffel.

Details zu Richard Hammonds Horror-Crash im Rimac



Richard Hammond während einer Fahrt im Rimac Concept One – seinem Unglücksauto.

Sonderschichten für einen Schutzengel



Die mysteriöse Panzerfahrt

James May und das Mercedes W 123 T-Modell

James May präsentiert der Kamera einen toten Fisch! ©Amazon – The Grand Tour

Neuer Testfahrer gesucht



Kein "Celebrity Brain Crash" mehr



Starttermin für Staffel 2

Fotos: Amazon – The Grand Tour

Der Horrorcrash von Richard Hammond im Rimac Concept One machte Schlagzeilen, lange bevor die Öffentlichkeit Details zur zweiten Staffel von "The Grand Tour" erfahren sollte. Das 1088 PS starke Elektro-Hypercar, mit dem der "Grand Tour"-Moderator im Juni 2017 bei einem Bergrennen in den Schweizer Alpen verunglückte, war nur noch ein verkohlter Haufen Schrott. In der zweiten Staffel erfahren die Zuschauer nun, was sich genau in den Schweizer Alpen zugetragen hat.Hammonds Crash und Clarksons Lungenentzündung versetzten Moderatoren und Macher der Show in Sorge. Geplante Drehs mussten abgesagt werden, für die Liveshows konnte das Zelt nicht um die Welt reisen. Doch Lamentieren kam für das wilde Auto-Trio nicht infrage. Stattdessen veröffentliche The Grand Tour dieses witzige Video:In der zweiten Staffel entgeht James May offenbar mehrfach um Haaresbreite einem üblen Unfall . Die Staffel wird zeigen, wie viel James Mays Schutzengel tatsächlich zu tun hatte.Bereits Ende 2016 tauchte ein mysteriöser Clip von einem Panzer auf, der in Dubai die Wand zu einem Shopping-Center durchbrach:Damals wurde heiß darüber spekuliert, ob der Ripsaw EV2 in der finalen Episode von Staffel eins auftauchen würde. Nun zeichnet sich ab, dass Staffel zwei aufklären wird, was es mit dem Kettenfahrzeug auf sich hat.Die ersten Appetithappen zur neuen Staffel deuten an, dass sich Clarkson, Hammond und May offenbar auf eine abenteuerliche Expedition nach Afrika begaben. James May wählte dafür als fahrbaren Untersatz einen roten Mercedes W 123. Wie er mit dem deutschen Muster an Zuverlässigkeit klarkam und ob die Affäre zum T-Modell eine glückliche oder eine verhängnisvolle war, wird Staffel zwei zeigen.Es gibt personelle Veränderungen bei The Grand Tour. Clarkson, May und Hammond trennten sich vom "American" aus der ersten Staffel. Der ewig schlechtgelaunte Testfahrer war bei den Zuschauern nicht gut angekommen. Deswegen musste Ersatz her. Jeremy Clarkson präsentierte mit Rennfahrer Mark Webber den ersten Bewerber:Richard Hammond setzte auf einen angeblich erfahrenen Stuntfahrer:James May vertraute dagegen einem Ex-Autodieb, der die schnellsten Rundenzeiten abliefern sollte.Wer schlussendlich in den weißen Rennanzug schlüpfen darf, wird wohl in Kürze klar.In der zweiten Staffel fliegt auch die ebenfalls ungeliebte Rubrik "Celebritiy Brain Crash" raus. Sie nervte die Zuschauer zusehends, weil nichts weiter passierte, als dass angeblich ein Prominenter auf dem Weg ins Studiozelt eines spektakulären Todes starb.Die zweite Staffel der Erfolgsshow startet am 8. Dezember 2017 bei Amazon. Mehr als 100 Länder haben Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May dazu bereist. Dazu gehören Kroatien, Mosambik, Dubai, Spanien, die Schweiz sowie die US-Bundesstaaten Colorado und New York. Specials wie schon in der ersten Staffel sollen auch die zweite Staffel von The Grand Tour schmücken.