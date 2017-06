Tiguan, CX-5, Sportage, Qashqai: SUVs im Test — 21.06.2017 Mazda sägt am Tiguan-Thron Ausruhen auf den Lorbeeren von gestern? Von wegen! Der neue Mazda CX-5, Kia Sportage und Nissan Qashqai setzen den VW Tiguan unter Druck

E

Bei den kompakten SUVs warten starke Gegner



Starkes Testfeld: Der neue Mazda CX-5 muss sich gegen Sportage, Tiguan und Qashqai behaupten.





Gerald Czajka Fazit Am Ende bleibt für den ambitionierten Mazda CX-5 Platz drei. Enttäuschend? Nein, eher schade. Denn hätte sich der Japaner die Schwäche beim Bremsen nicht geleistet und hätten die Ingenieure noch ein, zwei Gedanken mehr in die technische Feinabstimmung gesteckt – wer weiß, ob wir hier nicht eine kleine Sensation gefeiert hätten. So bleibt der Mazda hinter dem starken Kia – und vor dem Nissan, der zur Überarbeitung ansteht.



Autoren: Gerald Czajka, Mirko Menke

in starker Auftritt des neuen Mazda CX-5 . Äußerlich noch mal richtig nachgeschärft und zum Hingucker gereift, soll Feinschliff unterm formschönen Blech ihn auch im gepunkteten AUTO BILD-Vergleich nach vorn bringen.Für das erste Aufeinandertreffen mit Tiguan & Co. steckt der ebenso bekannte wie beliebte 150-PS-Diesel mit Skyactiv-Technologie unter der Haube. Gute Voraussetzungen also für einen spannenden Wettkampf. Klar, dass der Klassenprimus VW Tiguan dabei nicht fehlen darf. Der in zweiter Auflage deutlich gewachsene Wolfsburger verfügt ebenfalls über 150 PS aus einem Zweiliter-TDI, will hier natürlich nichts anbrennen lassen. Korea schickt mit dem Kia Sportage sein bestes Pferd aus dem SUV-Stall ins Rennen. Auch wenn dem Sportage 136 PS reichen müssen, will er mit alltagstauglichem Raumkonzept und sieben Jahren Garantie Punkten. Der Nissan Qashqai tritt sogar nur mit 130 PS an, hat aber die kompaktesten Abmessungen auf seiner Seite. Wer kann hier dem Tiguan ans Blech fahren?