Tim Wiese und die Soko Autoposer — 19.01.2018 Wiese hat seinen Lambo wieder Ende gut, alles gut: Ex-Torwart Tim Wiese hat seinen geliebten Lambo Aventador wieder. Von der Soko Autoposer in Hamburg gab's dazu noch ein Geschenk.

Video: Tim Wieses Lamborghini Auto-Stress für Tim Wiese Zur Videoseite

Schoko-Weihnachtsmann als Zugabe



Ende einer Ordnungswidrigkeit oder doch nur ein PR-Gag? Autoposer Tim Wiese hat nach einem lngeren Werkstattaufenthalt endlich seinen Lamborghini Aventador Roadster LP 700 Pirelli Edition (existierende Stckzahl: 100) zurck. Der 350.000-Euro-Renner war kurz vor Weihnachten unter lautem (Medien-)Getse von der Hamburger Soko Autoposer an der Binnenalster einkassiert worden. Grund: zu laut. Statt der erlaubten 88 Dezibel tnten aus den Endrohren satte 136 Dezibel. "Ich wollte nur einkaufen gehen, Weihnachtsgeschenke und so", kommentierte Wiese damals das Geschehen. Nun hat der Hobby-Wrestler (Spitzname: "The Machine") sein Italo-Baby wieder.Zur Reunion gab's von beiden Seiten noch ein paar Spitzen: So gab's fr den frheren Bundesligatorwart von Werder Bremen von der Hamburger Polizei einen Schokoladen-Weihnachtsmann als Abschiedsgeschenk im HSV-Oufit. Wiese wiederum dankte bei seinem Post auf Facebook nicht nur einem Bremer Autohaus, sondern schickte auch noch einen kleinen Gru an seine neuen Freunde: "Man sieht und hrt sich." Fortsetzung folgt?