inst ein Militär-Flughafen, dann jahrelang Schauplatz der legendären TV-Show " Top Gear " – und bald eine hochmoderne Wohnanlage? Das Dunsfold Aerodrome in Surrey (England), jahrelange Teststrecke der kultigen BBC-Sendung "Top Gear", steht vor dem Aus. Das berichten mehrere Medien. So soll der ehemalige Flugplatz laut BILD abgerissen werden und einem Wohnkomplex mit 1800 Häusern weichen. Ein herber Schlag für "Top Gear"-Fans, denn seit 2001 war das zur Rennstrecke umfunktionierte, aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Flugfeld fester Bestandteil des Auto-Magazins: Hunderte Fahrzeuge hatten hier ihren TV-Auftritt. Doch damit ist wohl Schluss. An der Stelle, wo früher die Start- und Landebahnen waren, entstehen bald ein Gesundheitszentrum und eine Parkanlage. Es ist das Ende einer Ära.