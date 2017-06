TOTAL QUARTZ Aktion — 08.06.2017 Mit TOTAL QUARTZ zum 24h-Rennen TOTAL und AUTO BILD verlosen 5x2 Karten für das 24-Stunden-Rennen vom 28. bis 30. Juli 2017 in Spa, Belgien.

TOTAL lädt fünf Leser inklusive Begleitperson zu einem exklusiven Rennwochenende nach Spa ein.

(28. bis 30. Juli 2017) nach Spa in Belgien ein.

Neben Sitzplätzen in der exklusiven TOTAL VIP-Loge, einem der besten Plätze an der Rennstrecke, haben Sie die Möglichkeit, die Startaufstellung vor dem Rennen zu erleben. Wir organisieren Ihnen die Übernachtung sowie die Verpflegung während des gesamten Wochenendes, sodass Sie sich einzig und allein auf das 24h-Rennen konzentrieren können. Lediglich die An- und Abreise nach Spa müssen Sie selbst planen.

So können Sie mitmachen